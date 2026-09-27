Наводнения и оползни в Индии и Непале унесли жизни десятков людей

Не менее 70 человек погибли в Индии и Непале в результате сильных ливней, наводнений и оползней.

По данным Reuters, в Индии погибли 56 человек, еще 14 жертв зарегистрированы в Непале. (reuters.com)

Еще 11 человек числятся пропавшими без вести.

Сильные дожди привели к разливу рек, затоплению населенных пунктов и сходу оползней. Спасательные службы продолжают поисковые операции.

Власти предупреждают, что из-за продолжающихся осадков ситуация может ухудшиться, а уровень воды в реках продолжит повышаться.