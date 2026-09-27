Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций

Сборная Азербайджана по футболу провела первый матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА.

Команда Айхана Аббасова на выезде сыграла вничью со сборной Литвы со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте после точного удара Армандаса Кучиса с пенальти.

Уже на 14-й минуте Махир Эмрели восстановил равновесие.

Для сборной Азербайджана это был первый матч в группе. Литва ранее начала турнир с гостевой победы над Лихтенштейном со счетом 2:0.