Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций
Сборная Азербайджана по футболу провела первый матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА.
Команда Айхана Аббасова на выезде сыграла вничью со сборной Литвы со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте после точного удара Армандаса Кучиса с пенальти.
Уже на 14-й минуте Махир Эмрели восстановил равновесие.
Для сборной Азербайджана это был первый матч в группе. Литва ранее начала турнир с гостевой победы над Лихтенштейном со счетом 2:0.
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