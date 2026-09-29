Azerbaijan Airlines подготовила специальные предложения для пассажиров ко Дню работников туризма

В честь Дня работников туризма Azerbaijan Airlines приглашает пассажиров открыть для себя Азербайджан и воспользоваться специальными предложениями в Баку и регионах страны.

С 29 сентября по 31 декабря 2026 года посадочные талоны на рейсы Azerbaijan Airlines, выполненные в течение 2026 года, дадут пассажирам возможность получить скидки на проживание в отелях, посещение ресторанов, оздоровительные программы, СПА, фитнес и развлечения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

В рамках акции пассажиры также смогут бесплатно отправиться на обзорную автобусную экскурсию по Баку, а 3 октября -посетить ряд туристических достопримечательностей без оплаты входа.

Отмечается, что инициатива направлена на поддержку внутреннего туризма и позволит пассажирам пользоваться дополнительными преимуществами даже после завершения перелёта.

Для участия в акции необходимо предъявить бумажный посадочный талон. Каждый талон можно использовать только один раз, после чего он остаётся у компании-партнёра. Электронные посадочные талоны не принимаются.

Сроки действия и условия зависят от выбранного предложения. Возможность воспользоваться услугами определяется их доступностью; могут действовать отдельные ограничения.

Подробная информация об акции доступна по ссылке ниже:

Специальные предложения | Azerbaijan Airlines