«Не там была, не с теми людьми»: как обвиняют гражданку Азербайджана после заявления о насилии

Желание найти в произошедшем с женщиной её собственную вину - явление, которое, несмотря на все разговоры о личных границах, согласии и культуре насилия, до сих пор никуда не исчезло.

Она была не там, где «следовало» или не с теми людьми. Слишком доверчиво себя повела, не подумала о последствиях, не была достаточно осторожной. Почему вообще оказалась в этой стране? Чем она там занималась? А действительно ли всё произошло именно так?

Эти вопросы знакомы практически каждой истории о сексуальном насилии, а особенно показательно это становится тогда, когда речь идет о женщине. Вместо того чтобы воспринимать её как человека, с которым буквально произошло ужасающее преступление, её начинают рассматривать как участницу собственного «неправильного выбора», который «якобы» и привел к произошедшему.

Именно такая реакция возникла после сообщения о 20-летней гражданке Азербайджана, которая обратилась в полицию в Пакистане с заявлением о сексуальном насилии.

По словам девушки, она приехала в Пакистан около двух недель назад по деловым вопросам. Согласно её заявлению, 25 сентября две неизвестные женщины пригласили её на ужин, где находились трое мужчин. Позже мужчины предложили ей подвезти её, однако, как утверждает заявительница, вместо этого отвезли в квартиру в неизвестном месте.

Девушка заявила полиции, что мужчины подмешали ей седативное средство, после чего подвергли её групповому сексуальному насилию. На следующий день, по её словам, её высадили возле аэропорта и забрали дорогостоящие мобильные телефоны.

Полиция Лахора сообщила, что личности подозреваемых установлены. По данным правоохранителей, автомобиль, который мог использоваться при похищении девушки, обнаружен в доме родственника одного из предполагаемых участников преступления. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Но под публикациями об этой истории обсуждать начали далеко не только расследование.

В социальных сетях появились комментарии, в которых девушку обвиняют в произошедшем, называют её слишком доверчивой и «глупой», пытаются додумывать обстоятельства, о которых в официальной информации ничего не говорится.

Отдельные пользователи задаются вопросом, зачем молодая женщина вообще приехала в Пакистан, и пытаются самостоятельно объяснить причины её поездки

Но на этом дело не заканчивается.

Некоторые комментаторы начали спекулировать и на теме её работы. Поскольку в опубликованной информации говорится лишь о том, что девушка приехала в Пакистан по деловым вопросам, пользователи стали самостоятельно додумывать, чем именно она могла заниматься, а затем использовать эти предположения для насмешек и попыток поставить под сомнение её моральный облик.

То есть, под новостью о заявлении на групповое сексуальное насилие люди начинают обсуждать не действия преступников и не состоянии жертвы теперь, а профессию, образ жизни и предполагаемую «порядочность» женщины, о которой они практически ничего не знают

Причем сам факт того, что человек находится в другой стране по работе, не требует никакого морального объяснения. Молодая женщина имеет такое же право путешествовать, работать, знакомиться с людьми и доверять им, как и любой другой человек. И даже если бы обстоятельства её поездки кому-то не нравились, это не меняло бы сути заявленного преступления.

Предупреждать людей о рисках путешествий, незнакомых знакомств или пребывания в другой стране необходимо. Но такие разговоры не должны превращаться в попытку объяснить преступление поведением потерпевшего. И тем более не должны становиться поводом для насмешек над его профессией или личной жизнью.

Человек может довериться незнакомому человеку и ошибиться в своих ожиданиях, а так же может согласиться на ужин, поездку или знакомство. Может оказаться в ситуации, которую не мог предвидеть, но ни одно из этих обстоятельств само по себе не означает согласия на сексуальное насилие.

Когда общество постоянно задает женщине вопрос «почему ты это допустила?», оно фактически переносит ответственности с того, кто совершил насилие, на того, кто от него пострадал.

Таким образом, если жертва была достаточно осторожной (по их мнению), ей можно поверить, а если нет, то произошедшее будто бы становится менее очевидным преступлением.

Но безопасность человека не должна зависеть от того, насколько идеально он вел себя в глазах окружающих

И, возможно, прежде чем спрашивать женщину, почему она оказалась в такой ситуации или «какого рода» работой она занимается, комментаторам стоит задать себе другой вопрос…почему нам до сих пор так легко искать ошибку в поведении жертвы, но так трудно просто назвать насилие насилием?