Армянская диаспора обвинила Пашиняна в попытке раскола молодежи

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна к членам Всеармянской студенческой ассоциации в Нью-Йорке вызвал критику Всеармянского совета по защите Армянской церкви.

Председатель совета Арутюн Ага-Саркисян заявил, что продвижение Пашиняном концепции «реальной Армении» и политическая повестка правительства создают «опасную линию разделения» внутри молодежной структуры диаспоры: «Всеармянская студенческая ассоциация была одной из немногих площадок, где могли мирно сосуществовать молодые армяне с самыми разными политическими взглядами. Внесение идеологического раскола в такие структуры грозит разрушением общеармянского единства изнутри».

Источник: news.am