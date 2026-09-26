На страницах Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой опубликованы кадры с Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ДОПОЛНЕНО - ФОТО/ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик с Гран-при Азербайджана Формулы-1.

На кадрах глава государства, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдают за основным заездом на Бакинском городском кольце.

«На Бакинском городском кольце прошел основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи наблюдали за гонкой», – говорится в подписи к публикации.

20:20

На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, на котором глава государства и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

19:02

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдали за соревнованиями Гран-При Азербайджана, состоявшихся сегодня на Бакинской городской трассе.

Отметим, что 24 сентября был дан старт 10-му – юбилейному Гран-при Азербайджана Формула 1. Для наблюдения за соревнованием в столицу Баку прибыло рекордное число иностранных туристов – более 16 тысяч человек. В гонке приняли участие 11 команд, в состав каждой из которых входили по два пилота.

В первый день команды соревновались в двух свободных заездах. Пилоты, показавшие высокие результаты в этих заездах, затем продолжили борьбу в квалификационном туре. По итогам квалификации пилот команды Mercedes Джордж Расселл завоевал поул-позицию на 6-километровом Бакинском треке, получив право стартовать в основной гонке с первой позиции. Пилот Ferrari Шарль Леклер занял второе место, а представитель McLaren Оскар Пиастри – третье.

В ходе основной гонки, состоявшейся 26 сентября, пилоты за 2 часа преодолели 51 круг на Бакинском городском кольце. Гонка завершилась победой пилота Mercedes Джорджа Расселла. Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым, а его партнер по команде Исак Хаджар финишировал третьим.

Напомним, что Азербайджан принимает соревнования Формула 1 уже в десятый раз. На первой гонке, организованной в 2016 году под названием Гран-при Европы, победу одержал пилот команды Mercedes Нико Росберг. Со следующего года соревнования стали именоваться Гран-при Азербайджана.

19:47

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в Instagram публикацией с Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«На Бакинском городском кольце проходит основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдали за соревнованиями», – говорится в публикации.