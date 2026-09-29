Древнее албанское наследие Азербайджана - Часть I

Азербайджан обладает богатейшей многовековой историей, уходящей корнями вглубь веков и неразрывно связанной с уникальным цивилизационным наследием региона.

Важной частью этого наследия является история и культура Кавказской Албании.

К сожалению, сегодня имеют место предвзятые подходы и попытки искажения исторических реалий региона.

На фоне подобных тенденций особую актуальность приобретает защита исторической правды – все исторические, культурные и религиозные памятники, расположенные на территории Азербайджана, являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия Азербайджанского государства и народа.

Сегодня мы начинаем цикл материалов, посвященных древним албанским памятникам, расположенным в различных регионах Азербайджана. Первый выпуск посвящен Карабаху.

История албанских памятников Карабаха является частью сложного и многослойного историко-культурного наследия, формировавшегося на протяжении многих веков на территории современного Азербайджана. Сохранившиеся храмы, монастыри и другие архитектурные памятники представляют особую ценность для изучения истории региона, его религиозных традиций, архитектуры и культурного развития.

Лачин: монастырский комплекс «Агоглан»

Албанский монастырь «Агоглан», относящийся к V–VI векам, расположен на берегу одноименной реки в селе Косалар Лачинского района. Изначально это была крепость, в различные периоды подвергался разрушениям, в IX веке был заново отстроена в монастырском стиле. Хотя поверх старых стен были возведены новые, памятник сохранил свой первоначальный фундамент в неизменном виде и стал одним из величественных образцов архитектуры албанского периода.

Тот факт, что храм раньше был известен как крепость, нашел свое отражение в легендах. Согласно преданию, однажды молодой путешественник, проходящий через эти места, был восхищен прекрасной природой этих мест и решил построить здесь крепость. Он собрал молодых юношей и приступил к работе. Молодой человек завоевал любовь и уважение народа и был очень красив, поэтому местные жители прозвали его «Агоглан» («Белый юноша»).

Построенная крепость некогда была известна также под названием «Крепость ласточки». Связанное с этим предание также весьма интересно. Рассказывают, что в один из дней ласточка кружилась над головой повара, пытаясь помешать ему раздавать еду людям. Внезапно ласточка бросилась в кипящий котел и погибла. Выливая еду, повар обнаружил в котле мертвую змею. Люди похоронили птицу-спасительницу рядом со строением и назвали крепость в ее честь. Однако со временем это название было забыто, и после того, как крепость стала храмом, в народе этот памятник стали называть «Агоглан».

Храм имеет достаточно большие размеры. Он состоит из трехнефной прямоугольной базилики. Все нефы молельного зала перекрыты цилиндрическими сводами. С точки зрения интерьера базилика построена из прочного местного камня - базальта. С боковой стороны фасада имеется единственный входной проем в зал. Гладкие поверхности фасада в верхней части прорезаны находящимися на большом расстоянии друг от друга узкими оконными проемами, из которых во внутреннее пространство зала проникает свет. Внутренние стены храма «Агоглан» облицованы крупными обточенными камнями черного цвета. В свое время на стенах были выполнены тематические многоцветные росписи. Большая часть их со временем стерлась, но на северной стене до сих пор частично сохраняются фрагменты фресковых росписей.

В верхней части интерьера зала выполнены декоративные резьбы по камню. После оккупации армяне полностью стерли и изменили формы нескольких каменных надписей на стенах памятника, а также большого количества орнаментов и символов албанского периода. Они закрепили на различных участках стен памятника 26 надгробных плит, якобы свидетельствующих о принадлежности храма к григорианской ветви христианства. Перед входом в комплекс они установили хачкары, разобрали фасад храма и покрыли его черепицей и кровлей. В 2007 году армянские епископы придали памятнику статус «армянской григорианской церкви», тем самым еще раз наглядно продемонстрировав политику культуроцида на азербайджанских землях.

Ходжавенд: Монастырский комплекс «Амарас»

Монастырь «Амарас» относится к IV–XIX вв., расположен на берегу одноименной реки в селе Джютчю Ходжавендского района. Это один из первых христианских храмов Кавказской Албании. Памятник был одним из важнейших религиозных и культурных центров Албании на карабахской земле.

«Амарас» - трехнефная базилика раннехристианского периода. Археологические исследования подтверждают, что монастырь был заново построен в X веке на месте древнего храма IV века с небольшими дополнениями к тому же архитектурному стилю.

Историк VII века Муса Каланкатуклу сообщал, что основание монастыря заложил проповедник Григорий Просветитель. Согласно античным авторам, Габандская область, включая Амарас, была земельным владением Григория Просветителя. В то время как христианство еще только формировалось в Албании как государственная религия, «Амарас» был одним из религиозных центров. В античных источниках название города Амарас упоминается в форме Амаре, и в нем говорится о наличии храма Луны (Страбон, XII, с. 522).

То, что храм Амарас был местом паломничества местного населения еще до христианства, подтверждается письменными источниками, а также этнографическими исследованиями. Азербайджанский археолог Рашид Гююшев, исследовавший памятники Карабаха в 1968 году, во время раскопок на территории храма «Амарас» обнаружил здесь место древнего святилища. Придя к выводу, что храм древнее всех окружающих памятников, археолог пишет, что территория монастыря еще до распространения христианства была крупным религиозным центром, где жили жрецы. Археолог обнаружил в храме характерные для эллинистической культуры базы колонн, артефакты, а также остатки храма I века нашей эры. Этот древний храм служил местом поклонения со II века до нашей эры. План храма, имеющего форму купольной базилики, с небольшими дополнениями повторяет план древнего храма IV века.

Об «Амарасе», расположенном вблизи таких древних албанских мест верований, как гора Зиярет (Паломническая) и Священная гора, албанский автор VII века Муса Каланкатуклу пишет, что с очень давних времен, за тысячи лет до этого, бездетные и страдающие лихорадкой посещали «Амарас», брали немного земли и обретали исцеление.

Позднее, уже как монастырский комплекс, «Амарас» стал епископальным центром Кавказской Албании. Даже после распространения ислама на этих землях «Амарас» воспринимался в народе как священное место и святилище как христианским, так и мусульманским населением.

По своей архитектурной структуре монастырь является древнейшей трехнефной базиликой раннехристианского периода. На основе археологических исследований были выделены три основных этапа строительства храма - IV век, X век и XIX век. Несмотря на многочисленные строительные работы, разрушения и реконструкции, храм в определенной степени сохранил свою первоначальную форму. Албанский царь Вачаган III Благочестивый (487–510), построивший в V веке многочисленные храмы, наряду с новыми, восстанавливал и старые храмы. «Амарас» был одним из них.

Монастырский комплекс неоднократно ремонтировался и в последующие столетия после IX века. С ослаблением Арабского халифата в X веке «Амарас», как и другие албанские храмы, был заново восстановлен и расширен в соответствии с традициями албанской архитектуры. Результаты археологических раскопок также подтверждают повторное строительство храма в X веке.

В 1223 году монастырь Амарас был разграблен моголами, его сокровища были разграблены. Среди захваченных ценностей были посох Святого Григориса, хранившийся в монастыре с IV века, и большой золотой крест, украшенный драгоценными камнями. После этого монастырь, потеряв административное и политическое значение, продолжил функционировать как религиозное святилище.

Из некогда существовавшей в монастыре «Амарас» надписи известно, что в XIII веке по желанию Джалала Довле в «Амарасе» был разбит сад в честь Святого Григориса. Полвека спустя, в 1387 году, «Амарас» подвергся нашествиям Эмира Теймура. С XIV века храм пришел в упадок, потеряв былое величие. Монастырь был заново отстроен в 1858 году на старых фундаментах. Свой нынешний облик комплекс приобрел в XIX веке.

Во время реконструкции монастыря строители полностью изменили архитектурную композицию прежнего храма, декор его интерьера и экстерьера, за исключением рельефных и эпитафиальных камней старого храма, использованных в кирпичной кладке стен. В результате реконструкции, проведенной Армянской церковью в монастыре в 1858 году, древний албанский памятник был полностью фальсифицирован, древние надписи памятника, в том числе стела 925 года на территории монастыря, были уничтожены. Тимпан портала на западном фасаде церкви и расположенный над ним небольшой оконный проем были обнесены рельефными камнями, стены - практически лишены декора. Все это было результатом упразднения Албанской апостольской церкви в 1836 году и передачи монастыря «Амарас», как и других албанских монастырей и церквей, в подчинение Армянской церкви. После упразднения албанского католикосата в 1836 году Эчмиадзин намеревался арменизировать монастырь «Амарас» путем фальсификаций.

Агдере: Храмовый комплекс Святого Елисея

Монастырь Святого Елисея расположен на высоком холме у подножия Муровдага. Большинство исследователей датируют монастырь V веком, эпиграфические надписи относят к XIII веку.

С трех сторон храм обнесен стеной, а с одной его стороны высятся отвесные скалы. Монастырь расположен между селами Суговушан и Тепекенд на недосягаемой высоте, куда ведет узенькая тропа.

В «Истории албан» Мусы Каланкатуклу монастырь Святого Елисея упоминается как обитель Нерс-Михра. Монастырь Святого Елисея представляет собой комплекс, состоящий из церкви, семи келий, кладбища и нескольких строений, ныне превратившихся в руины. С западной части к церкви примыкает трехъярусная зала-притвор длиною в 10 метров и шириною 5,8 метров.

Во дворе монастыря были десятки надгробий. Одна из семи келий в храме принадлежала албанскому правителю Вачагану Благочестивому, вторая - отважному Атаму - мелику Чилебюрта, а третья - епископу албанской апостольской церкви Меликсету.

Монастырь Святого Елисея сыграл огромную роль в политической и культурной жизни как Кавказской Албании, так и карабахских меликов албанского происхождения.

В 1970 году группа сотрудников Института истории Академии наук Азербайджанской ССР провела исследования в монастыре. Целью экспедиции было провести археологические раскопки на территории монастыря, зафиксировать надписи на памятниках, в частности, найти могилу албанского правителя Вачагана Благочестивого. Руководитель экспедиции, археолог Рашид Геюшов писал: «... Этот храм был построен в честь Елисея - первого проповедника христианства в Албании. Здесь же похоронен албанский царь - Вачаган благочестивый». Проведенные исследования показали, что храм был разрушен в IX-X веках, в XI веке на руинах этого храма был возведен новый монастырский комплекс.

Агдере: Монастырский комплекс «Гянджасар»

Гянджасарский монастырь расположен близ села Венгли Агдеринского района, на правом берегу реки Хачынчай. Это архитектурный памятник мирового значения. Село Венгли долгое время было центром албанского Хаченского княжества, на протяжении XIII–XIX веков - религиозным и культурным центром христиан-албанцев в Азербайджане.

Главная церковь монастырского комплекса была построена в 1216-1238 годах по велению князя Хачына Джалала Хасана Довле. Основание примыкающего к церкви нартекса было заложено в 1266 году. На протяжении длительного времени Гянджасар являлся одним из важных религиозных центров Албанского католикосата и до 1836 года служил резиденцией последних католикосов Кавказской Албании. Это важнейший источник для изучения истории Албанской Апостольской церкви после XIII века. Монастырь был символом эпохи возрождения албанской христианской культуры.

Комплекс состоит из главной церкви, нартекса, крепостных и защитных стен, монашеских келий, жилых и хозяйственных построек. Главная церковь имеет крестообразно-купольную композицию и украшена богатыми резными орнаментами, барельефами и эпиграфическими надписями.

В годы правления Джалала Хасана Довле территория Хаченского княжества значительно расширилась, а строительно-благоустроительные работы получили большой размах. Известные хаченские албанские князья - продолжатели династии Мехранидов: Великий Гасан, его сын князь Вахтанг, внук Джалал Довле и их жены Арзу-хатун, Хориша-хатун, Мамахатун, наряду с рядом величественных оборонительных крепостей воздвигли на территории княжества монастыри, церкви и храмы. Представители духовенства из этой династии в XII веке исполняли обязанности албанских католикосов. Монастырь Гянджасар был воздвигнут напротив резиденции Хасана Джалала - крепости Хонаберд.

Из эпиграфики внутри монастыря следует, что сын Великого Хасана - Вахтанг завещал своему сыну Джалалу Довле построить церковь там, где находились могилы его предков. Эпиграфическая надпись на стене монастыря сообщает, что этот памятник был построен внуком Великого Хасана, сыном Вахтанга - Джалалом Хасаном Довле и его матерью Хоришей-хатун.

Строительство было завершено в 1238 году. Церковь получила благословение в 1240 году во время патриаршества албанского католикоса Нерсеса. Тогда же по этому случаю Джалал Довле устроил здесь торжественное пиршество. На территории этого монастырского комплекса, превратившегося в резиденцию албанских католикосов, были похоронены многие религиозные деятели из рода Хасана Джалала.

Монастырский комплекс обладал большими земельными угодьями. Из надписей в монастыре следует, что члены Хаченской династии время от времени дарили монастырю земли и занимались благотворительностью. В надписи 1495 года упоминается, например, о даровании земли монастырю Айгуном, сыном Атабека.

Земли, используемые крестьянами, поселившимися в окрестных селах, также являлись собственностью монастыря. Из архивных документов 1825 года следует, что земли села Баллыгая, состоящего из 4 семей, и села Ванглы, состоящим из 55 семей, составляли «ганджасарское имение». Отмечается, что население Баллыгая – «чистые тюрки (азербайджанцы)».

Начиная с XIX века, армяне, переселенные Российской империей на азербайджанские земли Карабахского и Иреванского ханств, стали уничтожать, фальсифицировать и арменизировать албанские храмы и святыни на этих землях. Монастырь Гянджасар постигла та же печальная участь.

С началом процесса арменизации албанских церквей в XIX веке весь архив средневековых албанских исторических документов и, в особенности, богатая библиотека албанских патриархов в Гянджасаре были уничтожены. Рукописи и ценные документы были перевезены в Эчмиадзин. Из записей последнего албанского патриарха из рода Хасана Джалала - Саркиса известно, что ценный архив, веками хранившийся Албанской церковью в монастыре Гянджасар, при отправке в Эчмиадзин загадочным образом исчез по дороге. Тем самым богатый архив албанских патриархов в монастыре был безвозвратно уничтожен. Хотя последний албанский патриарх Саркис восстановил и заново составил часть документов, большая их часть полностью уничтожена.

Это свидетельствует о том, что имеющиеся в настоящее время исторические документы не являются оригинальными, а представляют собой сфальсифицированные копии с добавлением новых армянских текстов. В начале XX века востоковед Иосиф Орбели во время археологической экспедиции, изучив более 1000 текстов надписей на храме, впервые с XIX века выявил, что большинство первоначальных описаний монастырей и церквей Карабаха были сфальсифицированы. Орбели обнаружил в храмовых надписях ценные факты, свидетельствующие о том, что эти земли принадлежали албанам. Автор обнародовал факты арменизации албанских памятников в Карабахе. Столкнувшись с серьезным давлением в советское время, ученый был вынужден отказаться от публикации своего труда. Исследования Орбели доказывают, как албанское наследие в Карабахе было или уничтожено, или арменизировано. В настоящее время копия этого ценного исследовательского труда и связанные с ним документы хранятся в фонде Восточных рукописей РАН. Копия этого научного труда, разоблачающая армянскую фальсификацию, была привезена из Санкт-Петербурга в Баку в 2011 году благодаря усилиям азербайджанских ученых.

Благодаря правильному прочтению надписи монастыря Гянджасар подтверждено, что в начале XIII века Албанская Апостольская церковь была независимой, то есть автокефальной. Так, надпись «Албанский католикос под покровительством патриаршества Нерсеса» подтверждает принадлежность храма к албанскому наследию. По христианской церковной традиции, патриарх является высшим духовным титулом и главой независимой (автокефальной) церкви. Поэтому армянские псевдоученые при переводе этого выражения в гянджасарских надписях стерли слово «патриаршество».

Согласно исследованиям Орбели, нигде в монастырских надписях не встречались слова «Армения» или «армянский», напротив, в переведенных надписях выявились тексты, подтверждающие принадлежность территории нахождения монастыря и самого храма независимому Албанскому княжеству. В частности, такие выражения в надписи, как «Святой престол Ганджасара страны Албании», «Это могила Саркиса, католикоса албанского народа», «Католикос Саркис из Албании для народа Хасана Джалала», подтверждают, что монастырь являлся духовным центром христиан-албанов, и на этих землях проживали албаны.

Изучение гянджасарских надписей подтверждает и наличие тюркизмов на этом памятнике. Тюркский этнический компонент всегда играл решающую роль в Кавказской Албании и Албанской автокефальной церкви. В албанских изображениях крестов и художественных композициях нашли отражение элементы, присущие тюркским верованиям и мировоззрению: культ Луны, культ Солнца, древо жизни.

Из гянджасарских надписей следует, что христианское албанское население Карабаха было носителями тюркского языка, и, соблюдая в церковной жизни христианские традиции, сохраняли в своем быту тюркские традиции и фольклор. Хаченское же княжество в Карабахе было одним из важнейших центров формирования и развития тюрков-христиан на Южном Кавказе в средние века.

В период правления Хасана Джалала Довле - ярчайшего представителя Албано-Хаченского княжества в XII–XIII веках - Хаченское княжество установило родственные связи как с кыпчаками, так и с моголами. Мать Хасана Джалала - Хориша-хатун (Хуришах-хатун) была родом из кыпчакских тюрков. Это подтверждается и изображением на территории монастыря двух всадников с заплетенными косичками, одетых в характерные для моголов халаты и папахи и держащих в руках копья.

Наличие большого количества тюркских слов и личных имен в надписях на стенах монастырского комплекса, а также тюркское происхождение имен рода хаченских правителей, а также албанских епископов и католикосов из этого рода являются важным свидетельством значительной роли тюркской культуры в средневековом албанском наследии.

Специалистам удалось обнаружить на стенах храма Гянджасар древнетюркские слова, имена и титулы (хакан, хатун, атабек), что подтверждает, что тюркская культура и тюркские этносы играли важную роль в средневековом албанском наследии Карабаха.

Тюркоязычные имена и титулы встречаются не только в монастыре Гянджасар, но и в надписях всех албанских храмов Карабаха. Епископ Бархударян, сообщавший в XIX веке о христианских памятниках Карабаха, рассказывает о нескольких надписях на территории монастыря Великий Аран, принадлежащих роду Хачена, почти все имена, в которых имеют тюркское происхождение.

Поэтому после известного решения Русского Синода об упразднении Албанской церкви в 1836 году главной целью армян стал монастырь Гянджасар - последняя резиденция Албанского патриархата, расположенная в Карабахе. Процветавший до 1828 года монастырь уже к концу 30-х годов XIX века, как и другие албанские святилища, пришел в упадок. Начиная с этого периода, все рукописи и ценные документы из библиотеки албанских патриархов в монастыре были перевезены в Эчмиадзин. Последний албанский патриарх из рода албанского хаченского правителя Хасана Джалала - Саркис писал, что архив монастыря загадочным образом исчез. Бархударян, составивший в конце XIX века классификацию всех албанских церквей в Азербайджане, также упоминает о краже ценных рукописей из монастыря Гянджасар.

Начиная с XIX века политика Армянской церкви по уничтожению албанского христианского наследия продолжалась в XX веке искажением эпиграфики в албанских церквях, стиранием и изменением форм орнаментов и символов, выполненных в художественном стиле албанского периода.

Фальсификации, продолжавшиеся на протяжении XIX–XX веков, стали еще более очевидными в период армянской оккупации Карабаха.

В годы оккупации главный и крупнейший албанский храм в Карабахском регионе - монастырь Гянджасар преподносился миру как «армянский монастырский комплекс». Были допущены серьезные вмешательства в историческую среду и архитектурные особенности памятника, в том числе изменено местоположение 286 могил, защитные стены облицованы современными каменными плитами, обновлены дверные и оконные элементы нартекса и храма, внесены изменения в напольное покрытие, алтарь и ряд декоративных элементов.

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В следующих материалах мы продолжим знакомство с древними албанскими христианскими памятниками на территории Азербайджана, обращаясь к их истории, архитектуре и сохранившимся свидетельствам прошлого.