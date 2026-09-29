Баку впервые примет Региональный форум CAMCA

1–2 октября в Баку впервые пройдет ежегодный Региональный форум CAMCA (Central Asia, Mongolia, Caucasus and Afghanistan), посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, на Южном Кавказе и в Афганистане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, форум, который состоится в 12-й раз, объединит различные заинтересованные стороны, представляющие правительство, бизнес, академические круги, гражданское общество и другие сферы.

Сформировавшись как важная платформа для диалога и взаимодействия на высоком уровне, Региональный форум CAMCA с момента своего основания в 2014 году уделяет основное внимание укреплению региональных связей, обмену передовым опытом, а также налаживанию стратегического партнерства, направленного на решение общих вызовов и реализацию возможностей. Посредством поощрения открытых дискуссий форум ставит перед собой цель внести вклад в разработку инновационных решений и укрепление региональной интеграции.

Уделяя особое внимание обмену знаниями и опытом, Региональный форум CAMCA представляет собой уникальную платформу для установления связей, сотрудничества нового поколения и опытных лидеров, а также внесения ими вклада в развитие и будущее региона. В повестку дня форума входят вопросы экономического роста, безопасности, управления, инноваций и др.

Посредством реализуемых инициатив и организуемых ежегодно встреч Региональный форум CAMCA демонстрирует приверженность дальнейшему развитию сотрудничества и обеспечению долгосрочного благополучия в этом важном регионе мира.

До сих пор форум организовывался 11 раз, объединив более 2000 участников и свыше 560 спикеров из более чем 40 стран.