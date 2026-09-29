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Больше развлечений с высокоскоростным интернетом: Azeronline открывает доступ к Kinon TV

Редакция 1news15:07 - Сегодня
Больше развлечений с высокоскоростным интернетом: Azeronline открывает доступ к Kinon TV

Абоненты скоростного интернета Azeronline смогут смотреть до 260 телеканалов без дополнительной платы.

Azeronline расширяет возможности своих интернет-пакетов, предоставляя абонентам доступ к сервису Kinon TV на специальных условиях. В рамках сотрудничества с ООО «Azercell Telekom» пользователи оптоволоконного интернета со скоростью 250 Мбит/с и выше смогут смотреть до 260 местных и зарубежных телеканалов без дополнительной платы.

Предложение доступно абонентам интернет-пакетов со скоростью 250, 500 и 1000 Мбит/с. Пользователи тарифа со скоростью 150 Мбит/с смогут подключить базовый пакет Kinon TV за 4 AZN в месяц.

Kinon TV позволяет смотреть телеканалы в прямом эфире и записи передач за последние 14 дней, создавать до пяти персональных профилей и одновременно пользоваться сервисом на трех устройствах. Контент доступен на Smart TV, смартфонах, планшетах и компьютерах.

Абоненты Azeronline также смогут подключить другие пакеты Kinon на специальных условиях:

Setanta Sports & TV предлагает широкий выбор спортивного контента — матчи английской Премьер-лиги, Serie A и La Liga, гонки Formula 1, каналы Setanta Sports, а также местный спортивный контент. Для абонентов Azeronline пакет доступен за дополнительную плату 5 AZN в месяц.

Kinon Plus ориентирован на любителей кино и сериалов и включает фильмы, сериалы и оригинальный контент платформ viju, Wink и Premier. Стоимость подключения для абонентов Azeronline составляет дополнительно 10 AZN в месяц.

В зависимости от выбранного интернет-тарифа и пакета Kinon размер скидки для абонентов Azeronline может достигать 20%. Кроме того, в рамках данной кампании услуга предоставления индивидуального статического IP-адреса будет доступна по специальной цене — 3 AZN в месяц.

Новое предложение расширяет возможности высокоскоростного интернета Azeronline, предоставляя абонентам доступ к телевидению, спортивным трансляциям, фильмам и сериалам на более выгодных условиях.

Подробную информацию можно получить в колл-центре Azeronline по номеру 8220 или на официальном сайте компании.

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