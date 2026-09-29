Определилось расписание VIII тура Премьер-лиги

Определилось расписание матчей VIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом говорится на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.

Матч «Карабах» — «Нефтчи» состоится 17 октября в 19:00.

16 октября, пятница

15:00. «Шамахы» — «Шафа»

Шамахинский городской стадион

19:00. «Сумгайыт» — «Араз-Нахчыван»

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

17 октября, суббота

16:00. «Габала» — «Сабах»

Габалинский городской стадион

19:00. «Карабах» — «Нефтчи»

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

18 октября, воскресенье

16:00. «Туран Товуз» — «Имишли»

Товузский городской стадион

18:30. «Кяпяз» — «Зиря»

Гянджинский стадион