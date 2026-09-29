Определилось расписание VIII тура Премьер-лиги
Определилось расписание матчей VIII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Об этом говорится на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.
Матч «Карабах» — «Нефтчи» состоится 17 октября в 19:00.
16 октября, пятница
15:00. «Шамахы» — «Шафа»
Шамахинский городской стадион
19:00. «Сумгайыт» — «Араз-Нахчыван»
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
17 октября, суббота
16:00. «Габала» — «Сабах»
Габалинский городской стадион
19:00. «Карабах» — «Нефтчи»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
18 октября, воскресенье
16:00. «Туран Товуз» — «Имишли»
Товузский городской стадион
18:30. «Кяпяз» — «Зиря»
Гянджинский стадион
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