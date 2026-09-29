 Поставлен вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Поставлен вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:45 - Сегодня
Поставлен вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Александру Покладу проработать поднятый в электронной петиции к нему вопрос о лишении певца и продюсера Алексея Потапенко (Потап) почетного звания «Заслуженный артист Украины».

Об этом говорится в ответе на петицию на сайте президента Украины, сообщает 1news.az со ссылкой на Українські Новини. В. Зеленский, в частности, отмечает, что лишение государственных наград может быть осуществлено:

- по обвинительному приговору суда, которым лицо, удостоенное государственной награды, осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

- по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины может служить совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действий, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.

Предложения о применении санкций выносятся на рассмотрение СНБО, в частности, Кабинетом Министров и Службой безопасности Украины.

В ответе на петицию отмечается, что материалы о применении санкций должны содержать достаточные сведения, изложение действий и фактов, подтверждающих наличие оснований для бесспорного применения санкций, надлежащее обоснование будущего решения, а также указание правовых оснований.

«Учитывая изложенное, упомянутую петицию я направил премьер-министру Украины С. Ф. Корецкому и временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины генерал-майору А. В. Покладу с просьбой в соответствии с компетенцией рассмотреть поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке», - сообщил В. Зеленский.

Отмечается, что в начале сентября электронная петиция к В. Зеленскому с требованием инициировать лишение певца и продюсера Алексея Потапенко (Потап) почетного звания «Заслуженный артист Украины» набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Основанием для этого называется публичная деятельность Потапенко, которая, по мнению авторов петиции, не соответствует статусу лица, удостоенного государственной награды Украины, и содержит признаки популяризации российской культурно-языковой среды и публичного взаимодействия с представителями государства-агрессора.

Подчеркнем, что петиция появилась после того, как Потап выложил в соцсетях видео, где он вместе с певицей Настей Каменских высмеял требования говорить на украинском языке.

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