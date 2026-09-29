В Баку мужчина умер за рулем автомобиля
В Баку мужчина скончался во время управления автомобилем.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие зафиксировано в поселке Маштага Сабунчинского района столицы.
По предварительным данным, 54-летний житель поселка Джавад Мамедов, 1972 года рождения, находился за рулем автомобиля марки Lada с государственным регистрационным знаком 90 ZC 403, когда ему стало плохо.
Мужчина скончался в результате инфаркта непосредственно во время движения.
По факту произошедшего проводится расследование.
244