В Баку мужчина умер за рулем автомобиля

В Баку мужчина скончался во время управления автомобилем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие зафиксировано в поселке Маштага Сабунчинского района столицы.

По предварительным данным, 54-летний житель поселка Джавад Мамедов, 1972 года рождения, находился за рулем автомобиля марки Lada с государственным регистрационным знаком 90 ZC 403, когда ему стало плохо.

Мужчина скончался в результате инфаркта непосредственно во время движения.

По факту произошедшего проводится расследование.