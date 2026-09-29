Президент ФИФА ознакомился в Баку с подготовительными работами к чемпионату мира и фестивалю U-15 - ФОТО

Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в АФФА, в рамках визита президент национальной ассоциации Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино побывали на строящейся в поселке Говсан футбольной базе, где пройдут матчи чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15. Президенту ФИФА была предоставлена подробная информация о ходе строительных работ в комплексе, состоящем из 10 футбольных полей, а также о процессе подготовки к турниру.

Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 пройдут впервые.