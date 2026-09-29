Российское оружие представят на ADEX в Баку

На выставке ADEX в Баку будут представлены российские комплексы ПВО, ударные беспилотники и авиационная техника.

Об этом сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта» ТАСС. Выставка пройдет с 30 сентября по 2 октября.

В частности, «Рособоронэкспорт» представит разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э», в состав которого входят разведывательный беспилотник и барражирующие боеприпасы ZALA, а также разведывательный БПЛА «С-350М-Э».

Концерн «Калашников» представит экспортную линейку барражирующих боеприпасов семейства «Куб», переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат-350М».

В сегменте противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками будут показаны зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», радиолокационные станции системы контроля воздушного пространства и комплекс «Радескан» в версии «Антидрон». Для делегаций ВВС также представят многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35.

Ранее сообщалось, что «Калашников» впервые представит на ADEX 2026 новые модели семейства АК. Кроме того, на выставке продемонстрируют управляемые барражирующие боеприпасы КУБ-2Э и КУБ-10Э.