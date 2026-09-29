Какой будет погода в Баку в последний день сентября? 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 30 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днем – 21-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах осадки будут носить ливневой характер и отличаться интенсивностью, возможны грозы и град. В ночь с 29 на 30 сентября в некоторых восточных районах ожидается усиление осадков, а в высокогорных районах - переход осадков в снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днем – 25-29° тепла, в горах ночью - 4-8° тепла, днем - 10-15° тепла.