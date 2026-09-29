Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с днем рождения

29 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Глава государства поздравил Президента Масуда Пезешкиана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в деятельности.

Президент Ирана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств с удовлетворением вспомнили свою последнюю встречу в Бишкеке и обсужденные на ней вопросы.

Было отмечено, что в настоящее время делегация Правительства Азербайджана находится с визитом в Иране, и в рамках визита проводятся обсуждения по вопросам, стоящим на повестке дня двусторонних отношений.