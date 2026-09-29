Россия ограничила вывоз наличных в Азербайджан

В России физическим лицам запретили вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли в объеме свыше 1 млн рублей (около $11,8 тыс.), за исключением отдельных случаев.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В случае нарушения запрета наличные средства будут изыматься.

Ранее для физических лиц в России действовал лимит в эквиваленте $100 тыс., при этом ограничения не распространялись на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.