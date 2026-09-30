«Азербайджан не выбирает сторону, а сохраняет свободу выбора»

У независимой внешней политики есть как преимущества, так и издержки.

По причине отсутствия иных механизмов влияния, внешние акторы применяют инструменты информационных вбросов, и неудивительно, что контент именно провокационного характера и содержания проплачивается на распространения в азербайджанском сегменте социальных сетей. Да, у реальной независимости бывают такие издержки, с которыми будем иметь дело, если избрали такой путь.

Об этом пишет заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов, комментируя статью бывшего вице-губернатора Андаманских и Никобарских островов и Пудучерри, ветерана вооруженных сил Бхопиндера Сингха в издании The Daily Pioneer, посвященную внешней политике Азербайджана.

В своем телеграм-канале Ф.Мамедов пишет, что на фоне информационных бурь по теме присутствия азербайджанского дипломата на сессии Генассамблеи ООН во время выступления премьера Израиля и реакции на это отдельных групп в Турции, повышения негативного контента в грузинском направлении после заявления Грузинской апостольской автокефальной православной церкви и ответа МИД Азербайджана, нападок из европейского направления и т.д., данная статья в кратком изложении представляет всю палитру внешне-политических активностей Азербайджана.

«Кстати, в статье упоминаются Турция и Израиль, Россия и Китай, Пакистан и Индия, Иран, но не упоминается Армения. И это показательно для современного Азербайджана, где тема Армении перестает быть приоритетной, так как диапазон внешней политики Азербайджана намного шире, чем регион Южного Кавказа. Понравились также формулировки, характеризующие внешнюю политику Азербайджана. Политологи должны называть процессы. Автор ссылается на израильских экспертов, которые называют ориентацию Азербайджана «сдержанной осторожностью». Лет эдак 10-12 назад доя характеристики внешней политики Азербайджана я использовал термин конструктивный прагматизм», - подчеркнул Ф.Мамедов.

Отметим, что статья Б.Сингха делает акцент на том, что выстроенная Азербайджаном внешняя политика позволяет ему сохранять тесные отношения с разными центрами силы, не попадая в зависимость ни от одного из них: «Баку не балансирует между друзьями и врагами. Он балансирует между интересами своих друзей, соседей и необходимостью собственного выживания. В эпоху, все больше одержимую блоковым мышлением, Азербайджан предлагает совсем иной урок. Возможно, самая сильная позиция для небольшого государства заключается не в том, чтобы выбрать сторону, а в том, чтобы сделать так, чтобы каждая сторона была заинтересована в отношениях с тобой».

По его словам, Азербайджан - одна из стран, на примере которых привычные представления о геополитике начинают выглядеть недостаточными.

С Турцией Азербайджан связывает почти братский союз, с Пакистаном - стратегическое партнерство, углубляет отношения с Китаем и поддерживает диалог с Ираном. На практике представляет собой вполне последовательную стратегию. Автор отмечает, что

Баку овладел искусством быть близким к партнерам, не становясь от них зависимым. Азербайджан не строит внешнюю политику вокруг идеологических лагерей, а исходит прежде всего из собственных интересов. Религия не диктует его дипломатию. То же самое касается географии и даже дружеских отношений.

Именно поэтому Израиль и Турция могут спокойно сосуществовать во внешнеполитической архитектуре Баку. Турция дает Азербайджану стратегическую глубину и особенно тесные политические связи. Израиль – сотрудничество в сфере обороны, разведки, технологий и энергетики. Пакистан обеспечивает политическую солидарность и важное партнерство в мусульманском мире. Китай предлагает капитал, транспортные проекты и ещё один канал взаимодействия с крупной державой.

Иран при этом остается соседом, которого невозможно игнорировать и с которым нельзя допустить окончательного разрыва отношений.

Автор подчеркивает, что примечательно то, что Баку удалось не позволить этим связям вступить в противоречие друг с другом. По его словам, Баку хорошо понимает собственные интересы, однако не желает сводить их к принадлежности к одному геополитическому лагерю. Б.Сингх характеризует внешнюю политику Азербайджана как ориентированную, но не подчиненную; дружественную, но не идеологизированную; прагматичную, но не нейтральную.

По его мнению, главный стратегический ресурс Азербайджана — не нефть, не география и даже не военная сила, хотя все эти факторы имеют большое значение. Главное преимущество Баку — свобода выбора. Азербайджан выстроил такую модель внешней политики, при которой сразу несколько конкурирующих держав одновременно заинтересованы в отношениях с ним.

Турции нужен Азербайджан. Израиль им дорожит. Пакистан поддерживает его. Китай инвестирует в транспортную связанность страны. Иран не может игнорировать Баку. Россия, Европа и США также имеют на Южном Кавказе интересы, которые пересекаются с азербайджанскими: «Для страны масштабов Азербайджана это исключительное положение».

По его словам, Баку добился этого не благодаря выбору одного идеального союзника, а за счёт того, что не позволил ни одному партнеру стать настолько незаменимым, чтобы тот смог диктовать всю внешнюю политику страны: «В этом заключается азербайджанский парадокс и, возможно, его стратегический талант. Баку не балансирует между друзьями и врагами. Он балансирует между интересами своих друзей, соседей и необходимостью собственного выживания. В эпоху, все больше одержимую блоковым мышлением, Азербайджан предлагает совсем иной урок. Возможно, самая сильная позиция для небольшого государства заключается не в выборе стороны, а в том, чтобы сделать так, чтобы каждая сторона была заинтересована в отношениях с тобой».