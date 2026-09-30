 Белый дом: Трамп открывает эру суперинтеллекта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Белый дом: Трамп открывает эру суперинтеллекта

Редакция 1news09:28 - Сегодня
Белый дом: Трамп открывает эру суперинтеллекта

Президент США Дональд Трамп подписал Исполнительный указ о замене термина «Искусственный интеллект» («ИИ») на «Суперинтеллект» («СИ») в органах исполнительной власти.

В сообщении Белого дома отмечается, что это решение направлено на признание непрерывного развития технологического рубежа и «безграничные перспективы, которые оно открывает для американского народа».

Указ предписывает всем министерствам и ведомствам использовать термины «Суперинтеллект» и «СИ» в официальной переписке, публичных коммуникациях, политических документах и документах подзаконного характера в рамках исполнительной власти, а также прекратить использование терминов «Искусственный интеллект» или «ИИ».

Президент поручил своему помощнику по науке и технологиям (APST) предложить федеральное определение понятий «Суперинтеллект» и «СИ», отражающее текущее состояние этой выдающейся передовой технологии, и определить любые дополнительные действия исполнительной власти, необходимые для реализации предложенного определения.

«Соединенные Штаты являются мировым лидером в области Суперинтеллекта, и Федеральное правительство должно использовать название, отражающее полный потенциал и возможности этих технологий. Соединенные Штаты — родина Искусственного интеллекта и двигатель этого направления; страна лидирует в мире по его разработке и внедрению уже более 70 лет с момента его зарождения как области исследований», — говорится в сообщении.

«Название «Суперинтеллект» передает истинные возможности разрабатываемых сегодня технологий. Они раскрывают новые формы человеческого творчества и дают американцам возможность достигать того, что ранее казалось невозможным, а не просто имитируют или автоматизируют человеческий разум, как это подразумевается термином «Искусственный интеллект». Использование названия «Суперинтеллект» гарантирует, что министерства и ведомства будут сосредоточены на расширении возможностей и применения этих технологий для расширения прав и возможностей американцев, укрепления нашей экономики и улучшения жизни американского народа», — отмечается в нем.

Белый дом подчеркнул, что президент Трамп принял «решительные меры, чтобы Соединенные Штаты лидировали и побеждали в сфере Суперинтеллекта», а также чтобы каждый американец получал выгоду от СИ и его огромных экономических преимуществ: «Сразу после возвращения на свой пост президент Трамп отменил чрезмерные и вредные меры администрации Байдена в сфере СИ, тем самым открыв новую эру инноваций. Под руководством президента Трампа Федеральное правительство объявило о выделении более 5 миллиардов долларов на миссию «Genesis» — национальную инициативу по использованию Суперинтеллекта для ускорения прорывов в науке, медицине, энергетике и производстве. В июле 2025 года Белый дом опубликовал «План действий Америки в области ИИ», определивший более 90 мер федерального уровня для победы в гонке СИ за счет ускорения инноваций, создания американской инфраструктуры СИ и укрепления мирового лидерства США в этой сфере. В марте 2026 года Белый дом представил разумную и комплексную Национальную стратегическую базу в области Суперинтеллекта, содержащую законодательные рекомендации, гарантирующие, что эта технологическая революция принесет пользу каждому американцу».

Поделиться:
354

Актуально

Xроника

Президент направил обращение к участникам ADEX 2026

В мире

Ножевое ранение и попытка разбить самолет: появились новые версии ЧП с Flydubai - ...

Спорт

После Каунаса: в надежде на возвращение в лигу «С»

Экономика

Цена азербайджанской нефти снизилась до $118

В мире

Ножевое ранение и попытка разбить самолет: появились новые версии ЧП с Flydubai - ОБНОВЛЕНО

Премьер Британии не исключил возвращения страны в ЕС

На улице Зардаби в Баку прорвало водяную трубу - ФОТО

США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Турции арестован сценарист «Kurtlar Vadisi»

Число погибших военных в Мангистауской области возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО

США пригласили Путина на саммит G20

Эрдоган встретился с Пашиняном в Нью-Йорке — ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Ильхам Алиев: Качество продукции оборонной промышленности Азербайджана высоко оцениваются на международном уровне

Сегодня, 12:18

Валютные резервы Азербайджана превысили 90 млрд долларов

Сегодня, 12:10

Ножевое ранение и попытка разбить самолет: появились новые версии ЧП с Flydubai - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:05

Премьер Британии не исключил возвращения страны в ЕС

Сегодня, 11:50

На улице Зардаби в Баку прорвало водяную трубу - ФОТО

Сегодня, 11:47

США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке

Сегодня, 11:45

В Билясуваре произошло массовое отравление на домашнем застолье

Сегодня, 11:41

Азербайджанская делегация провела ряд важных официальных встреч в Иране - ФОТО

Сегодня, 11:34

В Азербайджане пройдет месяц «Чистого воздуха»

Сегодня, 11:27

В Каспийском море продолжается резкое падение уровня воды - ВИДЕО

Сегодня, 11:23

В Болгарии убили президента футбольного клуба «Ботев»

Сегодня, 11:20

В Иране вынесен окончательный приговор певице Парасту Ахмади, выступавшей без хиджаба - ВИДЕО

Сегодня, 11:16

Посольство России допустило ядерный ответ при изоляции Калининграда

Сегодня, 11:13

Сильвестр Сталлоне впервые откровенно рассказал о смерти старшего сына - ВИДЕО

Сегодня, 11:04

ЕС выступил против кандидатуры Грузии на пост председателя ОБСЕ 

Сегодня, 10:57

В Губе мужчина разбился, упав с дерева

Сегодня, 10:53

В Нидерландах впервые провели эвтаназию двухлетнему ребенку

Сегодня, 10:52

После Каунаса: в надежде на возвращение в лигу «С»

Сегодня, 10:25

В Баку начали работу выставки ADEX-2026 и Securex Caspian - ФОТО

Сегодня, 10:20

Россия нанесла удары по Киеву, Харькову и Днепропетровской области: есть погибшие и раненые - ФОТО

Сегодня, 10:18
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55