Белый дом: Трамп открывает эру суперинтеллекта

Президент США Дональд Трамп подписал Исполнительный указ о замене термина «Искусственный интеллект» («ИИ») на «Суперинтеллект» («СИ») в органах исполнительной власти.

В сообщении Белого дома отмечается, что это решение направлено на признание непрерывного развития технологического рубежа и «безграничные перспективы, которые оно открывает для американского народа».

Указ предписывает всем министерствам и ведомствам использовать термины «Суперинтеллект» и «СИ» в официальной переписке, публичных коммуникациях, политических документах и документах подзаконного характера в рамках исполнительной власти, а также прекратить использование терминов «Искусственный интеллект» или «ИИ».

Президент поручил своему помощнику по науке и технологиям (APST) предложить федеральное определение понятий «Суперинтеллект» и «СИ», отражающее текущее состояние этой выдающейся передовой технологии, и определить любые дополнительные действия исполнительной власти, необходимые для реализации предложенного определения.

«Соединенные Штаты являются мировым лидером в области Суперинтеллекта, и Федеральное правительство должно использовать название, отражающее полный потенциал и возможности этих технологий. Соединенные Штаты — родина Искусственного интеллекта и двигатель этого направления; страна лидирует в мире по его разработке и внедрению уже более 70 лет с момента его зарождения как области исследований», — говорится в сообщении.

«Название «Суперинтеллект» передает истинные возможности разрабатываемых сегодня технологий. Они раскрывают новые формы человеческого творчества и дают американцам возможность достигать того, что ранее казалось невозможным, а не просто имитируют или автоматизируют человеческий разум, как это подразумевается термином «Искусственный интеллект». Использование названия «Суперинтеллект» гарантирует, что министерства и ведомства будут сосредоточены на расширении возможностей и применения этих технологий для расширения прав и возможностей американцев, укрепления нашей экономики и улучшения жизни американского народа», — отмечается в нем.

Белый дом подчеркнул, что президент Трамп принял «решительные меры, чтобы Соединенные Штаты лидировали и побеждали в сфере Суперинтеллекта», а также чтобы каждый американец получал выгоду от СИ и его огромных экономических преимуществ: «Сразу после возвращения на свой пост президент Трамп отменил чрезмерные и вредные меры администрации Байдена в сфере СИ, тем самым открыв новую эру инноваций. Под руководством президента Трампа Федеральное правительство объявило о выделении более 5 миллиардов долларов на миссию «Genesis» — национальную инициативу по использованию Суперинтеллекта для ускорения прорывов в науке, медицине, энергетике и производстве. В июле 2025 года Белый дом опубликовал «План действий Америки в области ИИ», определивший более 90 мер федерального уровня для победы в гонке СИ за счет ускорения инноваций, создания американской инфраструктуры СИ и укрепления мирового лидерства США в этой сфере. В марте 2026 года Белый дом представил разумную и комплексную Национальную стратегическую базу в области Суперинтеллекта, содержащую законодательные рекомендации, гарантирующие, что эта технологическая революция принесет пользу каждому американцу».