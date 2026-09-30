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Bolt - официальный партнёр по мобильности чемпионата мира по дзюдо

Редакция 1news09:31 - Сегодня
Bolt - официальный партнёр по мобильности чемпионата мира по дзюдо

Компания Bolt станет официальным партнёром по мобильности чемпионата мира по дзюдо «Баку-2026», который состоится 4–11 октября на Национальной гимнастической арене.

Сотрудничество, начинающееся с чемпионата мира, закладывает основу для долгосрочного партнёрства между Bolt и Федерацией дзюдо Азербайджана.

В рамках партнёрства будет оказана поддержка в более удобной организации передвижения участников чемпионата, гостей и болельщиков по городу. В дни соревнований пользователи, направляющиеся на мероприятие, смогут воспользоваться скидкой 25% на поездки через приложение Bolt. Правила использования скидки будут объявлены накануне чемпионата.

Кроме того, решение Bolt for Business позволит организаторам и партнёрам управлять деловыми поездками через единую платформу. Это поможет эффективнее координировать транспорт и сократить потребность в использовании личных автомобилей.

Руководитель Bolt for Business в Азербайджане Салман Бабазаде отметил:

«Проведение чемпионата мира по дзюдо в Баку — важное спортивное событие для нашей страны. Как официальный партнёр по мобильности, мы стремимся сделать передвижение участников, гостей и болельщиков по городу более удобным. С помощью Bolt for Business мы также поддержим более эффективное управление организационными поездками».

Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу подчеркнул важность сотрудничества для организации чемпионата мира:

«Чемпионат мира, который пройдёт в Баку, объединит большое количество спортсменов, членов делегаций и болельщиков. Во время такого масштабного соревнования эффективная организация мобильности является одним из важных вопросов. Мы считаем, что сотрудничество с Bolt будет способствовать как удобству участников и гостей чемпионата, так и более гибкой реализации организационных процессов. Мы также положительно оцениваем возможность продолжения этого сотрудничества после чемпионата мира и его развития в долгосрочное партнёрство».

Отметим, что индивидуальные соревнования чемпионата мира по дзюдо «Баку-2026» пройдут 4–10 октября, а соревнования смешанных команд — 11 октября на Национальной гимнастической арене. Ожидается участие 640 дзюдоистов из 97 стран.

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