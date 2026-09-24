Проект II Госпрограммы Великого возвращения представлен Президенту

Проекты новой Стратегии, охватывающей 2027–2030 годы, и «II Государственной программы по Великому возвращению» уже подготовлены, широко обсуждены в Экономическом совете и представлены Президенту Азербайджанской Республики.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения в Кабинете министров проектов государственного и сводного бюджетов на 2027 год, показателей сводного бюджета на последующие три года и прогнозов социально-экономического развития.

Он отметил, что предстоящий среднесрочный период, охватывающий 2027–2030 годы, с учетом сложных геополитических и экономических процессов, происходящих в регионе, а также глобальных тенденций развития формирует перед страной новые стратегические вызовы и цели.

«В этих условиях на предстоящем этапе требуется эффективное использование имеющихся возможностей с учетом приоритетов государственной политики и дальнейшее усиление готовности к возможным рискам. В реализации указанных задач важную роль играет эффективная бюджетная и фискальная политика. В предстоящий период одним из основных условий является эффективное направление финансовых ресурсов на основные приоритеты, сохранение социально-экономической стабильности и реализация стратегических целей развития. Такой подход требует тесной увязки финансового планирования с долгосрочными приоритетами развития страны и реализуемыми в настоящее время стратегическими документами.

С этой точки зрения особое значение имеют документы «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» и подготовленная на их основе «Стратегия социально-экономического развития на 2022–2026 годы», а также «I Государственная программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории». Указанные документы успешно реализуются, и текущий год является последним годом реализации Стратегии.

В связи с новыми государственными программами, принятыми Президентом в последнее время, ведутся завершающие работы над Стратегией, и ожидается, что она будет утверждена в ближайшие месяцы», — сказал А. Асадов.