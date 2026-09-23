Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили региональные и международные вопросы
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Oб этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Министры рассмотрели двустороннюю повестку дня, обсудили отношения Азербайджана и ЕС, а также обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, в том числе по ситуации в области региональной безопасности и вопросам, представляющим взаимный интерес.
On the sidelines of #UNGA81, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan 🇦🇿 Jeyhun Bayramov met with Jean-Noël Barrot, Minister for Europe and Foreign Affairs of France 🇫🇷.
The Ministers reviewed the bilateral agenda, discussed Azerbaijan–EU relations, and exchanged views on key… pic.twitter.com/v7He4Ofq0F — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026