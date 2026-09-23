Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с конгрессменом США Джо Уилсоном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с конгрессменом США Джо Уилсоном на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны обменялись мнениями о стратегических связях между Азербайджаном и США, подчеркнув важность институционального сотрудничества с Конгрессом США в целях содействия долгосрочной региональной безопасности, миру и стабильности.

В ходе встречи была подчеркнута важная роль Азербайджана в регионе.