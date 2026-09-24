Россия оплатит большую часть строительства газопровода в Иран через Азербайджан

Россия возьмет на себя основную часть расходов по строительству газопровода, который свяжет ее с Ираном через территорию Азербайджана.

Об этом посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал в интервью газете «Ведомости».

«Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом — все три страны: Россия, Иран и Азербайджан», — пояснил дипломат.

Маршрут газопровода согласован в начале 2025 года и с тех пор не менялся — труба пройдет через Азербайджан. На старте пропускная способность составит около 2 млрд кубометров газа в год, но стороны заранее договорились о готовности наращивать объемы до 55 млрд. По словам Джалали, подписан основополагающий документ и урегулировано порядка 90% вопросов, связанных с транзитом российского газа.

Проект предполагает как восстановление действующих газопроводов, так и строительство новых ответвлений.

Газопровод частично опирается на советскую инфраструктуру. На первом этапе планируется задействовать два существующих магистральных газопровода: «Моздок — Кази-Магомед», соединяющий Россию и Азербайджан, и «Гаджикабул — Астара — Абадан» между Азербайджаном и Ираном (иранская часть — трубопровод IGAT-1, построенный в 1970-х годах для поставок иранского газа в СССР, теперь его планируется использовать в обратном направлении). Для наращивания объемов сверх стартовых 2 млрд кубометров потребуется строить новые участки.

В июне 2024 года «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке поставок российского газа. В январе 2025 года, во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, маршрут через Азербайджан был официально согласован. Владимир Путин тогда заявил, что объемы могут вырасти до 55 млрд кубометров в год, но начинать нужно с небольших партий — до 2 млрд. Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв уточнял, что переговоры находятся на финальной стадии — стороны договариваются о цене.

В апреле 2026 года Джалали говорил о «гибридной» модели финансирования — с участием крупных российских энергетических компаний и расчетами в национальных валютах. В июле 2026 года глава Минэнерго РФ посетил Иран, где Тегеран потребовал ускорить подписание окончательного соглашения.