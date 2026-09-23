Посол: Значение Среднего коридора в сотрудничестве между Китаем и Азербайджаном возрастает

Средний коридор является одним из важных направлений развития транспортно-логистического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на приеме, посвященном 77-й годовщине образования КНР.

По ее словам, в этом году ожидается двукратное увеличение объема перевозок посредством Китайско-европейского железнодорожного экспресса, проходящего через Азербайджан и Каспийское море.

«Сотрудничество в рамках инициативы „Один пояс, один путь“ приносит практическую пользу нашим народам», — подчеркнула Лу Мэй.

Дипломат отметила участие заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае и подписание Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках между КНР и Азербайджаном: «Это придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в сфере взаимосвязей».