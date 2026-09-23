Между Азербайджаном и Центральноафриканской Республикой устанавливаются дипломатические связи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, стороны обсудили перспективы двусторонних отношений, подчеркнули стратегическую важность укрепления связей Азербайджана со странами Африки, а также расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах. Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ООН, Африканского союза и других многосторонних платформ.

Министры с удовлетворением отметили использование студентами из Центральноафриканской Республики образовательных стипендиальных программ Азербайджана, предназначенных для граждан государств — членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В целях формализации новых дипломатических связей министры подписали «Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Центральноафриканской Республикой».

Этот исторический документ открывает новую страницу в отношениях и создает прочную основу для расширения двусторонних контактов в предстоящие годы.