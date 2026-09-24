Встречи Джейхуна Байрамова в Нью-Йорке: Азербайджан и Доминикана подписали соглашение о безвизе
Важность поддержания политического диалога подчеркнута на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова встретился со своим кипрским коллегой Константиносом Комбосом.
На встрече, прошедшей на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, стороны также обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, региональным событиям, а также текущим усилиям по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.
On the sidelines of #UNGA81, the Minister of Foreign Affairs @bayramov_jeyhun met with his colleague from Cyprus @ckombos.
The sides emphasized the importance of sustaining political dialogue.
They also exchanged views on the Azerbaijan–EU cooperation agenda, regional… pic.twitter.com/xkGuqXoXvB — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
Также Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Багамских Островов Фредом Митчеллом.
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Багамами.
Была подчеркнута важность налаживания стратегического диалога и поиска новых направлений взаимовыгодного сотрудничества.
В завершение встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран., который призван способствовать регулярному дипломатическому взаимодействию и послужит прочной основой для продвижения двустороннего партнерства.
On the sidelines of #UNGA81, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with @FredMitchell242, Minister of Foreign Affairs of the Bahamas.
The sides discussed the prospects for developing 🇦🇿–🇧🇸 bilateral and multilateral relations, exchanged views on issues of mutual interest.
The… pic.twitter.com/dP1fR59EtQ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
На встрече с вице-премьером и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном были обсуждены двустороннее и многостороннее сотрудничество двух стран, подчеркнута важность взаимной поддержки на региональных и международных площадках в целях дальнейшего укрепления отношений, основанных на исторической дружбе и солидарности.
Главы МИД также обсудили предстоящий 7-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Азербайджане в октябре, и предстоящий в следующем году саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Кроме того, министры обменялись мнениями о сложной региональной обстановке на Ближнем Востоке.
On the sidelines of #UNGA81, the Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with @Fuad_Husseein, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Iraq 🇦🇿-🇮🇶.
During the meeting, bilateral and multilateral cooperation between Azerbaijan and Iraq… pic.twitter.com/hgavVEtNp2 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
Перспективы развития двусторонних отношений рассмотрены на встрече Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бисоно.
Министры обсудили и подчеркнули важность институционализации политического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Главы МИД также обменялись мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, отметив перспективы расширения координации в рамках международных организаций.
По итогам встречи министры подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов.
Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между МИДами о создании механизма политических консультаций.
Эти новые соглашения призваны внести значительный вклад в расширение институциональной базы и будут способствовать укреплению двусторонних связей.
On the sidelines of #UNGA81, FM @Bayramov_Jeyhun met with @itobisono, Minister of Foreign Affairs of 🇩🇴 the Dominican Republic.
The Ministers discussed prospects for developing 🇦🇿–🇩🇴 relations and emphasized the importance of institutionalizing political dialogue between the two… pic.twitter.com/yZq93kambT — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
Джейхун Байрамов встретился также с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулае Диопом.
На встрече с ним были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-малийских отношений, уделено особое внимание укреплению политического диалога, активизации взаимных визитов и укреплению институциональных основ двустороннего сотрудничества.
Была подчеркнута важность дальнейшего усиления взаимной поддержки в рамках ООН и Движения неприсоединения, а также приверженность Азербайджана расширению взаимодействия со странами Африки и Африканским союзом.
По итогам переговоров министры подписали меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между МИДами двух стран.
The Minister @Bayramov_Jeyhun met with @AbdoulayeDiop8, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Mali, on the sidelines of #UNGA81 in New York.
The sides discussed the current state and prospects of Azerbaijan🇦🇿–Mali🇲🇱 relations, with a focus on strengthening… pic.twitter.com/ge6nM0LfnA — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026