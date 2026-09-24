 Встречи Джейхуна Байрамова в Нью-Йорке: Азербайджан и Доминикана подписали соглашение о безвизе | 1news.az | Новости
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Встречи Джейхуна Байрамова в Нью-Йорке: Азербайджан и Доминикана подписали соглашение о безвизе

First News Media10:00 - Сегодня
Встречи Джейхуна Байрамова в Нью-Йорке: Азербайджан и Доминикана подписали соглашение о безвизе

Важность поддержания политического диалога подчеркнута на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова встретился со своим кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

На встрече, прошедшей на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, стороны также обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, региональным событиям, а также текущим усилиям по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Также Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Багамских Островов Фредом Митчеллом.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Багамами.

Была подчеркнута важность налаживания стратегического диалога и поиска новых направлений взаимовыгодного сотрудничества.

В завершение встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран., который призван способствовать регулярному дипломатическому взаимодействию и послужит прочной основой для продвижения двустороннего партнерства.

На встрече с вице-премьером и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном были обсуждены двустороннее и многостороннее сотрудничество двух стран, подчеркнута важность взаимной поддержки на региональных и международных площадках в целях дальнейшего укрепления отношений, основанных на исторической дружбе и солидарности.

Главы МИД также обсудили предстоящий 7-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Азербайджане в октябре, и предстоящий в следующем году саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Кроме того, министры обменялись мнениями о сложной региональной обстановке на Ближнем Востоке.

Перспективы развития двусторонних отношений рассмотрены на встрече Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бисоно.

Министры обсудили и подчеркнули важность институционализации политического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Главы МИД также обменялись мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, отметив перспективы расширения координации в рамках международных организаций.

По итогам встречи министры подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов.

Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между МИДами о создании механизма политических консультаций.

Эти новые соглашения призваны внести значительный вклад в расширение институциональной базы и будут способствовать укреплению двусторонних связей.

Джейхун Байрамов встретился также с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулае Диопом. 

На встрече с ним были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-малийских отношений, уделено особое внимание укреплению политического диалога, активизации взаимных визитов и укреплению институциональных основ двустороннего сотрудничества.

Была подчеркнута важность дальнейшего усиления взаимной поддержки в рамках ООН и Движения неприсоединения, а также приверженность Азербайджана расширению взаимодействия со странами Африки и Африканским союзом.

По итогам переговоров министры подписали меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между МИДами двух стран.

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