Trump Tower Tbilisi дебютировал на глобальной арене великолепным презентационным вечером с видом на столицу Грузии - ФОТО

15 сентября Trump Tower Tbilisi провёл давно ожидаемую глобальную презентацию, отметив её грандиозной церемонией открытия. Вечер, собравший избранных гостей из Грузии и разных стран мира, был посвящён презентации одного из самых амбициозных проектов недвижимости страны.

Мероприятие, вход на которое был возможен только по приглашению, прошло на знаменитом тбилисском Фуникулёре с панорамным видом на столицу Грузии и собрало международных бизнес-лидеров, партнёров проекта, инвесторов, знаменитостей, деятелей искусства, инфлюенсеров и представителей мировых СМИ. Это была первая официальная презентация Trump Tower Tbilisi, который станет главным символом проекта Downtown Tbilisi стоимостью около 2 млрд долларов США.

На фоне подсвеченной городской панорамы Тбилиси гостям через мультимедийную презентацию и официальное открытие представили первый взгляд на концепцию, архитектуру и образ жизни Trump Tower Tbilisi. На вечере грузинская культура соединилась с международной роскошью, а программа завершилась выступлениями обладателя премии Grammy CeeLo Green и известного на международном уровне диджея и продюсера Фрэнсиса Мерьсе.

Мероприятие несло в себе больше смысла, чем просто презентация новой башни. Это была также первая крупная публичная презентация на международном уровне проекта Downtown Tbilisi и нового многофункционального пространства, планируемого рядом с Центральным парком города.

Исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп заявил: «Это была первая реальная возможность для людей увидеть масштаб и видение, стоящие за Trump Tower Tbilisi. Это крайне значимый этап как для самого проекта, так и для Downtown Tbilisi, который быстро превращается в одно из самых динамичных бизнес- и лайфстайл-пространств региона. Мы очень взволнованы будущим Тбилиси как международной площадки для инвестиций и недвижимости. Нам доставляет большое удовольствие официально представить Trump Tower Tbilisi и привести бренд Trump в этот город».

Trump Tower Tbilisi развивается в рамках сотрудничества с The Trump Organization как часть более широкого проекта Downtown Tbilisi. Archi Group и INVIA - основные партнёры и застройщики Downtown Tbilisi. The Sapir Organization выступает соразработчиком проекта, а Block Stone Capital, Finvest Georgia и Vector Group - миноритарными партнёрами. Вместе партнёры соединяют глубокое знание местного рынка с международным опытом и создают знаковое пространство, призванное изменить то, как люди живут, работают, совершают покупки и воспринимают Тбилиси.

В центре проекта будет стоять Trump Tower Tbilisi - первая башня Downtown Tbilisi, которую построят, и главный архитектурный символ проекта. 62-этажная башня, спроектированная компанией Gensler, расположенной в Вашингтоне, будет иметь высоту около 280 метров. Это сделает её самым высоким зданием Грузии и создаст новый, привлекающий внимание облик городской панорамы столицы.

Соучредитель и председатель правления Archi Group Илия Цулая заявил: «Вечер, состоявшийся вчера, продемонстрировал огромный интерес, возникший как вокруг Trump Tower Tbilisi, так и вокруг Грузии. Сегодня более четверти наших покупателей - международные покупатели, и эта доля продолжает расти. Тбилиси напоминает мне о том периоде, когда Дубай по-настоящему превращался в глобальную площадку. Приход Trump Tower - это сильный сигнал международного доверия к Грузии и важная новая глава в развитии страны».

Основатель и генеральный директор INVIA Леван Пхакадзе заявил: «Тбилиси - город будущего, и энергия, возникшая вокруг этой презентации, показала, насколько велик международный интерес к тому, что здесь происходит. Trump Tower Tbilisi соединяет глобальный дизайн, наследие бренда Trump и глубокий опыт работы на местном рынке. Это сочетание совершенно разных элементов, и оно отражает нашу веру в устойчивое развитие Грузии».

Председатель и генеральный директор The Sapir Organization Алекс Сапир заявил: «Мы были очень рады представить Trump Tower Tbilisi перед столь избранной международной аудиторией. Это трансформирующий проект - своим масштабом, архитектурой и амбициями он обладает потенциалом заново сформировать городскую панораму Тбилиси и задать новый стандарт для жилых проектов высокого уровня в регионе».

Downtown Tbilisi, расположенный рядом с Центральным парком Тбилиси на территории в 8 гектаров, задуман как новый «город внутри города», состоящий из шести башен и примерно 600 тысяч квадратных метров общей площади застройки. Генеральный план стоимостью около 2 млрд долларов США охватит 46 500 квадратных метров торговых площадей, 42 тысячи квадратных метров офисных площадей, 42 тысячи квадратных метров гостиничных площадей и 251 тысячу квадратных метров жилых площадей.

Торговое пространство в подиумной части Downtown Tbilisi, вдохновлённое Bal Harbour Shops в Майами, объединит люксовые магазины и премиальные рестораны с прилегающим парком, создав пространство, которое соединит закрытые и открытые зоны для жителей, посетителей и окружающего сообщества.

Резиденции Trump Tower Tbilisi соединят городской и парковый образ жизни. Здесь предусмотрены частный вход в прилегающий Центральный парк, благоустроенные террасы и зоны отдыха, а также рестораны международного уровня и люксовые магазины на уровне улицы. Цены на резиденции-студии будут начинаться примерно от 290 000 долларов США, а цены за один квадратный метр начинаются примерно от 7000 долларов США.

Финансирование проекта осуществляется через комплексный пакет финансирования, предоставленный ведущими банками Грузии - TBC Bank и Bank of Georgia. Материнские группы этих банков имеют листинг на Лондонской фондовой бирже.

Презентация состоялась в период, когда Грузия привлекает растущий интерес международных инвесторов, жителей и туристов. В стране, расположенной на пересечении Европы и Азии, средний годовой реальный экономический рост за последние четыре года составил около 9 процентов. А широкая сеть соглашений о свободной торговле открывает стране доступ к рынкам, охватывающим примерно 2,3 млрд потребителей.

Вместе с тем для сотен гостей, собравшихся 15 сентября над Тбилиси, вечер был не столько презентацией нового проекта, сколько празднованием будущего города. На мероприятии, где внизу сияли огни столицы Грузии, на сцене шла развлекательная программа международного уровня, а вместе собрались лидеры бизнеса, власти и сектора недвижимости, Trump Tower Tbilisi официально объявил о своём приходе и вывел на международную повестку Тбилиси - город, который всё больше привлекает внимание как одно из пространств, где развиваются инвестиции, бизнес и городская жизнь высокого уровня.

https://www.instagram.com/archi.development?stkn=cHNyZXdrdmM3b2Jy

https://www.instagram.com/downtown_tbilisi?stkn=enQyamlkamx4Z3c1

https://www.instagram.com/trumptowertbilisi?stkn=cDA5MnZtenpseDJv