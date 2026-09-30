Какой будет погода в Баку 1 октября?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 1 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16–19° тепла, днем – 23-26° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60–65%, днем – 50-55%.

В Азербайджане утром, начиная с северных и западных районов, местами ожидается дождь. В отдельных местах осадки могут быть ливневыми и интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем - 24–28° тепла, в горных районах ночью – 7-12° тепла, днем - 16-21° тепла.