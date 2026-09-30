Водителей призвали прекратить создавать помехи автобусам на дорогах Баку - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел обратился к водителям в связи с фактами создания помех движению автобусов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЦИУТ.

«Въезд водителя на полосу, создание помех движению автобуса и аварийной ситуации приводят к тому, что десятки пассажиров, находящихся как в самом автобусе, так и ожидающих на остановках, теряют дополнительное время. Наблюдения также дают основания утверждать, что особенно на дорогах с интенсивным движением и выделенными автобусными полосами некоторые водители въезжают на эти полосы, чтобы объехать заторы, создавая тем самым трудности для движения автобусов. В то же время аварийные ситуации, создаваемые водителями автомобилей, мешают маршрутным автобусам вовремя прибывать на остановки. Водители должны знать, что каждая помеха, создаваемая движению автобуса, приводит к отставанию от графика движения, а в результате - к более длительному ожиданию пассажиров на других остановках. Центр интеллектуального управления транспортом МВД призывает водителей быть более ответственными в этом вопросе и соблюдать правила».