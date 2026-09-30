Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся на середине пути и возвращается в ОАЭ, следует из данных сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, борт сейчас находится в небе над Саудовской Аравией.

В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошел инцидент.

Источник в израильских органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

Ранее в СМИ выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как известно, что борт был направлен в крутое пике. В сети опубликованы снимки пассажиров с того рейса, испачканных в крови.