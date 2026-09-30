Кремль разрешил передачу ракет С-400 из Турции дружественной стране

Вопрос перемещения российских систем С-400 из Турции в одну из дружественных стран есть на повестке дня, по нему ведется соответствующая работа.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность перемещения систем из Турции в одну из дружественных стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия допускает возможность переноса ракетных комплексов С-400 с территории Турции в третью дружественную страну, однако пока подобных запросов не поступало. Как уточнил министр, такая передача невозможна без согласия РФ.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

Источник: ТАСС