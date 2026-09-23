В TƏBİB рассказали о состояния пострадавшего в аварии в Масазыре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

23 сентября 2026 года около 12:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории Баку-Сугайытского шоссе, вблизи Хырдаланского круга.

В ответ на запрос 1news.az в TƏBİB сообщили, что на адрес вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Бригадой скорой помощи в Клинический медицинский центр был госпитализирован 1 человек (мужчина).

Пациенту, у которого диагностированы поверхностная травма головы и тела, были оказаны необходимые медицинские услуги, его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что бригадой скорой медицинской помощи также был зафиксирован факт смерти 1 человека до приезда врача.

Как сообщили в пресс-службе Yango, команда компании глубоко скорбит в связи с тяжелым ДТП, произошедшим в поселке Масазыр.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, находящимся в больнице.

Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам при поступлении соответствующего запроса», — говорится в заявлении Yango.

16:12

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с происшествием.

Сообщается, что на горячую линию «112» ведомства поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием крупнотоннажного грузового и легкового автомобилей на территории села Масазыр Абшеронского района.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Спасатели извлекли из деформированного легкового автомобиля тело одного человека и передали его по назначению. В результате инцидента пострадали два человека.

Кроме того, разлившееся в результате аварии топливо было смыто пожарными, на территории осуществлены необходимые меры безопасности.

В связи с происшествием соответствующими структурами ведется расследование.

13:17

На 13,5-м километре автодороги Баку – Губа, на территории поселка Масазыр Абшеронского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По данным Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП), около 12:05 грузовой автомобиль марки Scania (госномер 01-CN-479) пробил разделительное ограждение, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся на легковой автомобиль марки Ravon (госномер 99-PK-293).

В результате происшествия один из пассажиров легкового авто оказался зажат в салоне и скончался на месте.

Находившиеся на месте происшествия сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС деблокировали и извлекли тело погибшего. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Пожарные также провели обработку территории, смыв разлившееся в результате столкновения топливо для предотвращения возгорания.

В Дорожной полиции подчеркнули, что причиной трагедии вновь стало несоблюдение правил дорожного движения водителями большегрузов.

«Безответственность за рулем крупнотоннажного транспортного средства — это не просто нарушение, а крайне опасное поведение, напрямую угрожающее жизням людей. Несмотря на предупреждения, некоторые водители продолжают игнорировать скоростной режим, дистанцию, правила обгона и не учитывают дорожные условия», — заявили в ГДП.

По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.