В плену истощающего фантома: как реваншизм подрывает будущее Армении

Армянский политический дискурс последних лет все глубже оказывается заложником опасной тенденции - радикализм и реваншизм становятся краеугольным камнем общественной жизни.

Драйверами этой деструктивной динамики выступают не только радикальные силы внутри страны, но и часть армянской диаспоры за рубежом.

Наиболее политизированные и радикальные структуры армянской диаспоры продолжает смотреть на Армению не столько как на государство, живущее в конкретной геополитической реальности, сколько как на инструмент реализации собственных исторических представлений.

Когда на фоне новых геополитических реалий в политическом поле Армении и ее зарубежных общин открыто культивируется нетерпимость к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, циркулируют призывы к ненависти, фальсификации исторических фактов и саботаж мирного процесса - речь идет уже о системной патологии, способной разрушить армянскую государственность изнутри.

Эчмиадзин и связанные с ним диаспоральные круги остаются одним из важных каналов мобилизации реваншистской риторики. Сплетенная сеть влияния давала радикалам возможность десятилетиями диктовать Еревану повестку дня. Для них Армения была не местом жизни с ее социально-экономическими проблемами, а плацдармом для удовлетворения своих политических амбиций.

Армянская диаспора против «реальной Армении»?

В контексте неприятия реваншистскими кругами мирной повестки показательна недавняя реакция на встречу премьера Армении Никола Пашиняна со студентами - членами Всеармянской студенческой ассоциации в Нью-Йорке. Стремление Пашиняна продвинуть концепцию «реальной Армении» - государства в его международно признанных границах, а не в границах мифических фантомов – вызвало острую реакцию.

Председатель так называемого Всеармянского совета по защите Армянской церкви Арутюн Ага-Саркисян обвинил Пашияна в проведении «опасной линии разделения» внутри молодежи, что «грозит разрушением общеармянского единства изнутри».

На самом деле за риторикой о «единстве» просматривается глубокий конфликт - кто именно вправе формировать политические представления молодого поколения диаспоры. Продвигаемая Ереваном новая модель отношений с зарубежными общинами стремится разрушить привычную схему. «Армения не является ментором диаспоры, она не должна им быть и не может им быть. И диаспора не может быть ментором Армении», - заявил Пашинян, тем самым разрушая иллюзию о том, что зарубежные лоббисты имеют право жертвовать безопасностью граждан Армении ради собственных идеологических догм.

Более того, официальный Ереван прямо указывает на обратную сторону этого процесса: «Нам кажется, что диаспора является средством влияния Армении в этой стране, но верно и обратное. Диаспора становится средством влияния этой страны на Армению».

Защита от чужих голосов

Понимание того, что радикально настроенная диаспора в массе своей является составной частью реваншистских сил, вынудило армянскую власть пойти на поправки в избирательном законодательстве. 3 июля парламент Армении одобрил изменения, лишающие избирательного права граждан, долгое время проживающих за пределами страны. За изменения в законе проголосовали 63 депутата правящей фракции, парламентская оппозиция заседание бойкотировала. По новым нормам, голосовать на общереспубликанских выборах и референдумах смогут только те граждане, которые за 48 дней до выборов постоянно проживали в республике - то есть находились в стране не менее 366 дней из последних двух лет.

Одним из аргументов властей стала необходимость предотвратить организованное влияние из-за рубежа. Перед выборами звучали сообщения о возможном массовом прибытии в Армению представителей диаспоры. Комментируя принятые ограничения, тогдашний вице-спикер, ныне спикер парламента Рубен Рубинян заявил, что цель заключается в том, чтобы застраховать страну «от ситуации, когда за границей будут массово раздавать избирательные взятки и незаконно влиять на выборы в Армении».

Подтверждения этих опасений не заставили себя ждать. Антикоррупционный комитет действительно сообщил 3 июня о расследовании предполагаемого подкупа сотен граждан Армении, проживающих в России, в обмен на голосование. Расследование выявило в частности, что через подконтрольных блогеров организовывались авиарейсы для граждан с армянскими паспортами.

Старые куклы на новой сцене

В эти дни в Ереване представители «парламента» ликвидированного сепаратистского режима и «Ай Дата» АРФ «Дашнакцутюн» провели новую встречу со старой повесткой - радикальными реваншистскими нарративами о «пленных» «праве на возвращении», «культурном наследии» и «продвижении в мире арцахской проблемы».

Неспособность предложить конструктивную повестку заставляет реваншистские круги судорожно перегруппировывать фигуры на доске. Еще один наглядный пример – ситуация вокруг Союза армян России. Глава организации Ара Абрамян, возглавляющий ее с 2000 года, регулярно отмечался реваншистскими призывами. Тем не менее, по сообщениям армянских СМИ, сегодня активно обсуждается замена Абрамяна. Наиболее вероятной кандидатурой называется Виктор Согомонян – бывший пресс-секретарь экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Возможная смена руководителя при сохранении прежней политической рамки показывает главное - речь идет не столько о персоналиях, сколько о воспроизводстве известной политической традиции, замешанной на идеологии агрессии и нетерпимости.

Аналогичные процессы происходят и в Армянской церкви, которая вместо проповеди мира превращается в штаб идеологического сопротивления любому движению к окончательному миру в регионе.

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Реваншизм - это уже не спор о прошлом, это - политическая модель, которая требует постоянного «присутствия врага», возвращения к «утратам» и отказа принять новую реальность.

Если в Армении хотят продолжать жить этой логикой, что же, это их выбор.

Азербайджан обозначил свою позицию предельно ясно – мир, стабильность, развитие.

Со своими политическими призраками армянскому обществу придется разбираться самому.