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Мирзоян призвал оппозицию поддержать соглашение TRIPP

Редакция 1news11:45 - Сегодня
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Мирзоян призвал оппозицию поддержать соглашение TRIPP

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил готовность обсудить с депутатами от оппозиции вопросы и проблемы, связанные с соглашением TRIPP, как в открытом, так и в закрытом формате.

Как отметил Мирзоян в заключительном выступлении на обсуждении проекта устава Совета мира в Национальном собрании Армении, конкретных дебатов по этому вопросу не было, а основная часть дискуссии касалась предыдущей темы — соглашения TRIPP.

Министр положительно оценил позицию фракции «Сильная Армения» по Уставу Совета мира и вновь призвал поддержать ратификацию рамочного соглашения TRIPP.

Источник: Armenpress

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