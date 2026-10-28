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В Азербайджане в следующем году обновят все старые автобусы

Редакция 1news11:48 - Сегодня
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В Азербайджане в следующем году обновят все старые автобусы

В Азербайджане в 2027 году все старые автобусы планируется заменить на новые.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящем в Баку.

По его словам, сегодня в Баку курсируют около 2600 автобусов.

«На протяжении последних трех лет количество автобусов возросло с 1700 до 2600 — это прирост на 900 единиц. Все дополнительные автобусы представляют собой экологически чистый транспорт, поскольку функционируют на компримированном природном газе (CNG) и электрической тяге. В ближайшие годы мы нацелены на полное завершение данного перехода. Предполагается, что к завершению текущего года в эксплуатацию будет введено около 500 подобных автобусов», — подчеркнул он.

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