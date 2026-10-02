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HammAli сделал поклоннице особый подарок в день ее свадьбы - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:38 - Сегодня
HammAli сделал поклоннице особый подарок в день ее свадьбы - ВИДЕО

Рэпер HammAli (Александр Алиев) устроил сюрприз поклоннице, неожиданно появившись на ее свадьбе. 

Артист исполнил для молодоженов свою песню «Песня для жены», которую выпустил в прошлом году и посвятил супруге Эмили, с которой растит годовалого сына Адама. Инициатором выступления стала подруга невесты, которая связалась с музыкантом в социальных сетях и предложила ему стать частью торжества.

HammAli признался, что сильно волновался перед выступлением, поскольку впервые делал подобный сюрприз - по словам артиста, эти эмоции напомнили ему собственную свадьбу с Эмили в 2024 году. Музыкант пошутил, что настолько волновался в день своей свадьбы, что практически ничего не помнит. 

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