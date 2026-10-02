Хикмет Гаджиев: Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные - ОБНОВЛЕНО

Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные и развиваются в рамках добрососедства.

Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

"Что касается наших непосредственных соседей - география является нашей судьбой. В биологии мы не можем выбирать родителей, а в геополитике не можем выбирать соседей. Это наша судьба, и мы должны жить вместе. Поэтому я рад, что отношения между Россией и Азербайджаном сейчас стабильные и нормальные и развиваются в рамках добрососедства", - сказал он.

10:08

Отношения Азербайджана с соседними странами - стабильные, и продолжают развиваться в духе добрососедства.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, санкции в отношении Ирана создают серьезные трудности для Азербайджана с экономической и деловой точек зрения, оказывая негативное влияние не только на Иран, но и на Азербайджан и другие соседние страны.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан во внешней политике руководствуется принципами суверенитета, независимости и стратегической автономии.

"Для нас это стратегический актив, и мы заплатили высокую цену за обретение независимости и сохранение суверенитета", - отметил он.

По его словам, отношения Азербайджана с другими государствами строятся на принципах прозрачности и взаимного уважения.

"Принципы остаются принципами. Мы видим эрозию международного права, но, несмотря на это, Азербайджан продолжает придерживаться собственных принципов и подходов в межгосударственных отношениях", - заявил помощник президента.

Он также отметил, что внешняя политика Азербайджана носит инклюзивный характер.

"Наши отношения с одной стороной не означают, что мы должны выступать против другой. Именно поэтому Азербайджан поддерживает хорошие отношения с Израилем. Вместе с тем мы не отказываемся от своих принципов", - сказал Гаджиев.

По его словам, Азербайджан поддерживает создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Наши израильские друзья также знают позицию Азербайджана", - добавил он.

Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан исходит из принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела государств.

"Не может быть ситуации, при которой с суверенной территории Азербайджана будут осуществляться какие-либо действия против другого государства", - заявил он.

Помощник президента охарактеризовал присоединение Азербайджана к формату "C5+1" как возвращение страны к своим корням.

По его словам, официальный Баку приветствует единогласное решение стран Центральной Азии о присоединении Азербайджана к Консультативному совещанию глав государств Центральной Азии.

"Я всегда говорю, что в переносном смысле это не просто вопрос математики - "пять плюс один", то есть присоединение Азербайджана к центральноазиатскому клубу. Это вопрос "химии" - своего рода вливания, и Азербайджан возвращается к своим корням", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что сотрудничество охватывает отношения, экономику, торговлю, бизнес и, что особенно важно, взаимосвязанность.

"Азербайджан, как и страны Центральной Азии, не имеет выхода к мировому океану, поэтому мы активно работаем над созданием новых транспортных связей. Исходя из этих параметров, я думаю, что вместе с нашими центральноазиатскими друзьями и партнерами мы пытаемся полностью изменить транспортную и коммуникационную архитектуру", - отметил помощник президента.

По словам Гаджиева, взаимосвязанность для Азербайджана - это не просто транспортировка грузов из одной точки в другую, а вопрос геополитического значения.

"Мы находимся в самом центре Евразийского континента. Азербайджан и страны Центральной Азии создают новые связи, начинающиеся от Китая и простирающиеся до Запада, и в обратном направлении. Я думаю, что сейчас наша страна играет здесь ключевую роль, исходя из ряда важных факторов", - добавил он.