Ильхам Алиев: Партия «Ени Азербайджан» — крупнейшая политическая сила на Южном Кавказе

Партия «Ени Азербайджан» является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время своего выступления на VIII съезде партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Подчеркнув, что партия находится у власти уже более тридцати лет, глава нашего государства отметил: «Активисты нашей партии внесли огромный вклад в успешный и славный путь, пройденный нашей страной за последние годы».