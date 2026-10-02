Трамп консультировался с чат-ботом Grok перед захватом Мадуро

Президент США Дональд Трамп обсуждал с чат-ботом на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok, разработанным компанией xAI Илона Маска, планы захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на источники.

По его данным, это произошло после непубличной встречи с Маском в Овальном кабинете в декабре 2025 года. Как пишет журнал, американский лидер несколько часов задавал Grok вопросы «о своем президентстве и наследии». Потом он спросил у чат-бота, как отреагируют венесуэльцы, если США захватят Мадуро. Согласно информации Time, Grok написал, что «жители Венесуэлы, скорее всего, будут рады».

Уже после проведения операции Трамп заявил, что Grok является «гениальной разработкой».

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Источник: ТАСС