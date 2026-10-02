В Грузии 13-летняя азербайджанка родила двойню

В Марнеульском районе Грузии 13-летняя девочка-азербайджанка родила двойню.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом распространила информацию общественная активистка Самира Байрамова.

Она отметила, что один из младенцев скончался в роддоме, а состояние второго оценивается как тяжелое.

Самира Байрамова сообщила APA, что 13-летняя девочка является гражданкой Азербайджана, а лицо, за которого ее выдали замуж, - гражданином Грузии.

Министерство внутренних дел Грузии приступило к расследованию по данному факту. Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.