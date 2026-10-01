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В Баку снесут до 20 зданий: названы улицы и размеры компенсаций

Редакция 1news00:00 - Сегодня
В Баку снесут до 20 зданий: названы улицы и размеры компенсаций

В Сабаильском районе Баку на первом этапе планируется снести около 15–20 зданий.

Как сообщает Baku.ws, об этом заявил председатель Азербайджанского общества оценщиков (AQC) Вугар Орудж.

По его словам, планируется снос зданий на улицах Юзбека Мурсалова, Гурбана Аббасова и Салмана Мумтаза, в районе 20-го участка, на улице Ханлар, а также некоторых зданий общежитий в поселке Бадамдар.

«В основном речь идет о зданиях, срок эксплуатации которых истек и которые предусмотрено снести на первом этапе. В настоящее время в части этих зданий уже проведена инвентаризация, а на некоторых территориях завершена оценка. Обычно в таких случаях для проведения оценочных работ проводится закупка, после чего победившая компания определяет стоимость недвижимости.

Размер компенсации рассчитывается оценочной компанией с учетом действующих рыночных цен в данной местности. Одним из основных критериев при этом является рыночная стоимость одного квадратного метра квартиры. В настоящее время имеются случаи, когда по некоторым квартирам, прошедшим оценку в указанных районах, размер компенсации определен в пределах 1 500–2 200 манатов.

При этом сумма компенсации не будет одинаковой для всех зданий и квартир. Перед каждым решением о сносе проводится оценка конкретной территории, а размер выплаты определяется по ее результатам. В некоторых случаях компенсация может быть и выше указанных сумм», — сказал он.

Председатель AQC также отметил, что снос планируется осуществлять как за счет инвесторов, так и за счет государства.

«На месте зданий, снесенных за счет инвесторов, планируется строительство новых жилых домов. На территориях, переселяемых за счет государства, предусмотрено проведение работ по благоустройству, создание парков и зеленых зон.

В проектах, реализуемых за счет инвесторов, для определения размера компенсации может быть привлечена оценочная компания. Кроме того, инвестор и жители могут провести прямые переговоры и договориться о размере компенсации», — добавил Орудж.

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