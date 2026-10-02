 Скандал в семье танцора Ниджата Азадлы: супруга обвинила его и родственников в насилии - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Скандал в семье танцора Ниджата Азадлы: супруга обвинила его и родственников в насилии - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:24 - Сегодня
Скандал в семье танцора Ниджата Азадлы: супруга обвинила его и родственников в насилии - ВИДЕО

Супруга танцора Ниджата Азадлы заявила, что подверглась с его стороны физическому и психологическому насилию.

Как сообщает 1news.az, женщина поделилась на своей странице в социальной сети видео, на котором запечатлено, как в автомобиле, с малолетним ребенком на руках, к ней было применено насилие. В своей публикации она выдвинула серьезные обвинения против Ниджата Азадлы, а также его родителей и сестры.

По словам женщины, муж регулярно избивал ее, а его семья вместо того, чтобы поддержать ее в этом вопросе, поощряла насилие. Она утверждает, что отец Ниджата говорил сыну убить вторую сторону, а в случае тюремного заключения пообещал освободить его, заплатив 30-40 тысяч манатов.

Женщина также заявила, что мать Ниджата высказывала негативные мысли в адрес ее еще не родившегося внука и что у нее есть аудиозапись этого разговора.

"Почему этот человек, который неоднократно избивал меня вместе со своей семьей, оскорблял и убил собственного еще не родившегося ребенка, разгуливает на свободе? В чем справедливость по отношению к человеку, который подделал военный билет и совершил подлог, хотя был годен к военной службе?", - написала женщина.

Она отметила, что предоставила в правоохранительные органы фото-, видео- и аудиоматериалы, свидетельствующие о фактах пережитого насилия. По ее словам, хотя дело дошло до суда, в итоге противоположная сторона была оштрафована всего на 1500 манатов:

«Разве все детские травмы моего ребенка, которого я ращу в одиночку, стоят 1500 манатов? Неужели оскорбления и унижения в мой адрес, попытки его сестры напасть на меня и избить стоят этой суммы? Пожалуйста, не молчите об этих ужасных днях, которые пережили и я, и Раул. Умоляю вас», - написала она.

Как стало известно редакции, в настоящее время сотрудниками полиции проводится расследование.

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