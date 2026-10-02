Армия Саудовской Аравии обезвредила три ракеты, выпущенные хуситами

Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, выпущенные йеменскими хуситами («Ансар Аллах») в направлении города Хамис-Мушайт на юге королевства.

Об этом сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление коалиции.

Отмечается, что ракеты были выпущены хуситами в направлении Хамис-Мушайта.

Информация о погибших, пострадавших или разрушениях в результате инцидента не поступала.