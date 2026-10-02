Армия Саудовской Аравии обезвредила три ракеты, выпущенные хуситами
Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, выпущенные йеменскими хуситами («Ансар Аллах») в направлении города Хамис-Мушайт на юге королевства.
Об этом сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление коалиции.
Отмечается, что ракеты были выпущены хуситами в направлении Хамис-Мушайта.
Информация о погибших, пострадавших или разрушениях в результате инцидента не поступала.
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