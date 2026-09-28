Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни и грозы 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 29 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь с перерывами. В отдельных районах полуострова дождь может носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днём – 22-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидается периодический дождь. В отдельных местах он будет интенсивным и сильным, ливневого характера; возможны грозы и град. В высокогорных районах возможен переход дождя в снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 3-6, днем - 6-10° тепла.