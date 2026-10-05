СМИ: Оман не стал сообщать авиакомпании о радикальных взглядах пилота Flydubai

Власти Омана, отстранившие ранее от полетов второго пилота рейса Flydubai, не стали сообщать более широкому кругу лиц о его радикальных взглядах.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, во время работы пилота в государственной компании Oman Air с 2022 по 2025 год власти Омана тщательно изучили его поведение в интернете и пришли к выводу, что он проявлял "слишком большой интерес к радикальной идеологии". Его отстранили от полетов, отправив на программу дерадикализации, но не стали сообщать о своих опасениях более широкому кругу лиц, передает WSJ.

Отмечается, что Flydubai провела проверку пилота на наличие судимости прежде, чем взять его на работу, но не связалась с Оманом для получения информации о его прошлом опыте работы. Власти ОАЭ проводят расследование в отношении сотрудников, участвовавших в процессе найма пилота, утверждает газета.

30 сентября рейс Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук из-за инцидента в сфере безопасности. 1 октября МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна, в результате которого оба получили травмы различной степени тяжести. В ведомстве уточнили, что после улучшения состояния здоровья оба пилота вылетели в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, а остальные шесть членов экипажа ранее благополучно вернулись в Дубай. Власти ОАЭ продолжают расследование причин и обстоятельств произошедшего, включая проверку эксплуатационных аспектов и мер безопасности.