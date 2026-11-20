КОНМЕБОЛ подтвердила поддержку кандидатуры Инфантино на пост президента ФИФА
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Совет Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) единогласно подтвердил поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Заседание прошло в Барранкилье накануне финала Южноамериканского кубка.
Как сообщили в КОНМЕБОЛ, поддержку кандидатуры подтвердили все 10 стран, входящих в конфедерацию.
Инфантино будет добиваться переизбрания на конгрессе ФИФА, который пройдет в марте в Марокко.
КОНМЕБОЛ поддержала его кандидатуру еще на конгрессе ФИФА в Парагвае в мае 2025 года, и эта позиция остается неизменной.
В конфедерации отмечают, что речь идет о признании лидерства действующего главы ФИФА и позитивных перемен в мировом футболе.
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