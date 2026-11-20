Совет Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) единогласно подтвердил поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Заседание прошло в Барранкилье накануне финала Южноамериканского кубка.

Как сообщили в КОНМЕБОЛ, поддержку кандидатуры подтвердили все 10 стран, входящих в конфедерацию.

Инфантино будет добиваться переизбрания на конгрессе ФИФА, который пройдет в марте в Марокко.

КОНМЕБОЛ поддержала его кандидатуру еще на конгрессе ФИФА в Парагвае в мае 2025 года, и эта позиция остается неизменной.

В конфедерации отмечают, что речь идет о признании лидерства действующего главы ФИФА и позитивных перемен в мировом футболе.