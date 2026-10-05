Опыт трансформации ABB начали изучать как case-study в IE Business School

Опыт трансформации банка ABB начали изучать в качестве case-study в IE Business School. Об этом сообщил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.

Как сообщил А. Ибрагимов на своей странице в Facebook, case-study подготовил профессор IE Business School Антонио Сабалета Морено.

По его словам, материал представляет пройденный ABB в последние годы путь трансформации как реальный бизнес-опыт и побуждает студентов из разных стран размышлять над выбором, который предстоит сделать банку в будущем.

А. Ибрагимов отметил, что за этой историей стоят не только стратегия, технологии и цифры: основное отличие, по его мнению, создает сформированная за годы организационная культура - готовность к изменениям, установление более высоких стандартов и ориентация на результат.

Он привел принцип, вытекающий из корпоративных ценностей банка: «Добиваемся результата, а потом говорим».

Как отметил глава правления, изучение практики ABB в международной академической среде стало результатом такого подхода, а пройденный путь превращается в управленческий опыт, который обсуждает более широкое бизнес-сообщество. По этому случаю он поздравил команду ABB, партнеров банка и всех, кто внес вклад в его трансформацию.

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