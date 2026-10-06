Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире

Одна из самых дорогих и тяжелых книг в мире — «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали — была украдена из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции.

Об этом сообщило радио Ici.

«Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», — заявил радиостанции владелец книги Кристиан Карутзос.

Книга выставлялась в городском центре современного искусства, который также был основан Карутзосом. Ее похитили оттуда в ночь с 4 на 5 октября. Обстоятельства кражи не уточняются. Расследование было поручено жандармерии Клермон-Феррана.

Данное произведение было создано в период с 1958 по 1961 год галеристом Жозефом Форе по благословению Папы Иоанна XXIII на основе «Откровения Иоанна Богослова» — последней книги Нового Завета, также известной как «Апокалипсис». В создании этого произведения искусства принимали участие полтора десятка известнейших художников и писателей того времени, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина. Общий вес книги составляет 210 кг, из которых 150 кг приходится на обложку из бронзы работы Дали.

Когда книга вышла, ее оценивали в 100 млн старых франков. В 2003 году Карутзос приобрел ее на аукционе в Японии за «несколько миллионов евро», пишет региональная газета Ouest-France.