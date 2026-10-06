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Шесть человек погибли в Японии в результате нападений медведей

Редакция 1news09:25 - Сегодня
Шесть человек погибли в Японии в результате нападений медведей

Шесть человек погибли в Японии в результате нападений медведей с апреля по начало сентября 2026 года, почти тридцать получили ранения и увечья.

Всего появление этих зверей вблизи населенных пунктов было зафиксировано по всей стране почти 17,4 тыс. раз, говорится в официальном докладе японского министерства охраны окружающей среды. Это самое большое количество за последние пять лет, отмечается в документе.

Эксперты министерства предупреждают, что активность медведей может возрастать в нынешний период, когда они готовятся залечь в спячку. Богатый урожай желудей и лесных орехов в этом году, считают специалисты, может снизить агрессивность зверей, однако многие из них по-прежнему склонны искать более привлекательную еду в непосредственной близости или даже в черте населенных пунктов. В сентябре медведь был убит в жилом квартале токийского пригорода Хатиодзи. Ареал действий этих зверей на главном японском острове Хонсю за последнее десятилетие расширился практически в два раза.

В Японии в 2025 финансовом году (завершился 31 марта 2026 года) почти 58 тыс. раз замечали этих зверей поблизости от населенных пунктов. Это абсолютный рекорд за все время ведения такой статистики с 2009 года.

За 12 месяцев по март 2026 года в результате нападений медведей в Японии погибли 13 человек. Ранения и увечья получили 238 жителей страны — это максимальное количество за весь послевоенный период.

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